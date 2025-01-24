Сытное блюдо из самых простых продуктов: рецепт немецкого картофельного салата

Картофельные салаты очень популярные в Германии. И это, по сути, полноценное блюдо на ужин.

Related video

Теплый картофельный салат в немецком стиле – это очень вкусно. Они перемешиваются с пикантно-сладким соусом с беконом, а свежесть им придают укроп и зеленый лук. Это превосходное сочетание вкусов и текстур делает его, возможно, одним из самых вкусных картофельных салатов. Рецептом поделились на сайте Recipe Tin Eats.

Это немецкий картофельный салат, как упоминает автор рецепта, привезли в США эмигранты из Германии и он занял место в американской кухне. Он сытный и вкусный. При приготовлении постарайтесь купить картофель одинакового размера, чтобы он приготовился одновременно. И не пренебрегайте беконом, жир, который вытопится, придаст этому салату вкус.

Немецкий картофельный салат

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля;

2 ч. л. соли;

100 г бекона, нарезанного на кусочки размером 2 см x 4 мм;

1/4 красного лука, нарезанного ломтиками;

1/4 стакана растительного масла;

1/3 стакана яблочного уксуса;

2 ст. л. белого сахара;

зеленый лук;

3 ст. л. свежего укропа, мелко нарезанного.

Отварите картофель: поместите молодой картофель в большую кастрюлю с холодной водой с солью. Доведите до кипения, затем убавьте огонь. Варите на медленном огне 10 минут или до готовности, но пока он не останется слегка твердым в центре (он продолжит готовиться по мере остывания, вам не нужно его переваривать, чтобы он сохранил свою форму).

Слейте воду и дайте немного остыть, затем нарежьте кружочками толщиной около 0,7 см.

Приготовьте бекон: положите бекон на большую, не разогретую сковороду. Убавьте огонь до среднего. По мере того, как бекон нагревается, жир начнет вытапливаться. Увеличьте огонь до средне-высокого и готовьте бекон, пока он не начнет становиться золотистым — около 3 минут.

Убавьте огонь до среднего. Добавьте ломтики красного лука и готовьте 3 минуты или пока лук не станет мягким.

Добавьте яблочный уксус и сахар, доведите до кипения, соскребая со дна кастрюли смесь, чтобы растворить в жидкости все золотистые кусочки, прилипшие к сковороде.

Добавьте масло и готовьте еще 2 минуты. Заправка готова.

Перемешайте картофель: добавьте картофель и аккуратно перемешивайте двумя лопатками в течение примерно 1 минуты, пока весь картофель не будет хорошо покрыт заправкой и не впитает часть заправки.

Проверьте на соль: попробуйте и добавьте больше соли, если хотите (бекон уже должен быть достаточно соленым).

Выложите слоями картофель: выложите около 1/4 картофеля на блюдо или в миску. Посыпьте 1/4 зеленого лука и укропа. Сверху положите еще 1/4 картофеля, посыпьте еще зеленым луком и укропом. Повторяйте, пока не закончится весь картофель. Подавайте салат теплым.

Читайте также:

Просто и очень вкусно: рецепт картофельной запеканки с фаршем

Рецепт жареной картошки: как выбирать, как нарезать и чем приправить

Картофель Хассельбек: рецепт простого, но очень вкусного гарнира