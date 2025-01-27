Усього два інгредієнти: рецепт смачного та ситного салату

Під час варіння сердець воду потрібно буде поміняти двічі.

Related video

Ситний і поживний салат із серця — страва, яка однаково добре доповнить як повсякденне меню, так підійде і для святкового столу. Своїм перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна. Вона розповіла і показала, як приготувати шедевр всього з двох інгредієнтів.

Салат із сердець

Інгредієнти:

свинячі серця – 1-2 шт;

цибуля – 1 велика головка або 2 подрібненіші.

Для маринаду:

цукор – 1 ч. л;

сіль – 2/3 ч. л;

оцет –60 мл;

тепла вода – 200 мл.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно замаринувати цибулю. Для цього цибулини почистити, нарізати півкільцями, помістити в глибоку миску. Туди ж додати оцет, воду, сіль, цукор, усе перемішати й залишити на 1-2 години.

Серця промити, зрізати зайвий жир, жилки і все зайве, залити на 20-30 хвилин холодною водою, щоб відійшла кров. Злити воду, залити новою і варити в ній серця до кипіння, прибираючи піну. Коли вода закипить, злити її, налити нову і варити півтори години на маленькому вогні з лавровим листом і запашним перцем (на маленькому вогні)

Готові серця остудити, нарізати соломкою. З цибулі злити рідину, додати до порізаних сердець. Посолити й поперчити за смаком, заправити майонезом і перемішати.

Читайте також:

"Шуба", але не зовсім: рецепт шведського салату з оселедцем

Салат "Мімоза" зі скумбрією та сиром: рецепт смачної зимової страви

Розвантажувальне меню: рецепт легкого салату з гарбузом