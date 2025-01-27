Всего два ингредиента: рецепт вкусного и сытного салата
При варке сердец воду нужно будет поменять два раза.
Сытный и питательный салат из сердца – блюдо, которое одинаково хорошо дополнит как повседневное меню, так подойдет и для праздничного стола. Своим проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Ольга Головина. Она рассказала и показала, как приготовить шедевр всего из двух ингредиентов.
Салат из сердец
Ингредиенты:
- свиные сердца – 1-2 шт;
- лук – 1 крупная головка или 2 помельче.
Для маринада:
- сахар – 1 ч. л;
- соль – 2/3 ч. л;
- уксус – 60 мл;
- теплая вода – 200 мл.
Способ приготовления:
Сначала необходимо замариновать лук. Для этого луковицы почистить, нарезать полукольцами, поместить в глубокую миску. Туда же добавить уксус, воду, соль, сахар, все перемешать и оставить на 1-2 часа.
Сердца промыть, срезать лишний жир, жилки и все лишнее, залить на 20-30 минут холодной водой, чтобы отошла кровь. Слить воду, залить новой и варить в ней сердца до кипения, убирая пену. Когда вода закипит, слить ее, налить новую и варить полтора часа на маленьком огне с лавровым листом и душистым перцем (на маленьком огне)
Готовые сердца остудить, нарезать соломкой. С лука слить жидкость, добавить к порезанным сердцам. Посолить и поперчить по вкусу, заправить майонезом и перемешать.
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