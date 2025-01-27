Всего два ингредиента: рецепт вкусного и сытного салата

При варке сердец воду нужно будет поменять два раза.

Related video

Сытный и питательный салат из сердца – блюдо, которое одинаково хорошо дополнит как повседневное меню, так подойдет и для праздничного стола. Своим проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Ольга Головина. Она рассказала и показала, как приготовить шедевр всего из двух ингредиентов.

Салат из сердец

Ингредиенты:

свиные сердца – 1-2 шт;

лук – 1 крупная головка или 2 помельче.

Для маринада:

сахар – 1 ч. л;

соль – 2/3 ч. л;

уксус – 60 мл;

теплая вода – 200 мл.

Способ приготовления:

Сначала необходимо замариновать лук. Для этого луковицы почистить, нарезать полукольцами, поместить в глубокую миску. Туда же добавить уксус, воду, соль, сахар, все перемешать и оставить на 1-2 часа.

Сердца промыть, срезать лишний жир, жилки и все лишнее, залить на 20-30 минут холодной водой, чтобы отошла кровь. Слить воду, залить новой и варить в ней сердца до кипения, убирая пену. Когда вода закипит, слить ее, налить новую и варить полтора часа на маленьком огне с лавровым листом и душистым перцем (на маленьком огне)

Готовые сердца остудить, нарезать соломкой. С лука слить жидкость, добавить к порезанным сердцам. Посолить и поперчить по вкусу, заправить майонезом и перемешать.

Читайте также:

"Шуба", но не совсем: рецепт шведского салата с селедкой

Салат "Мимоза" со скумбрией и сыром: рецепт вкусного зимнего блюда

Разгрузочное меню: рецепт легкого салата с тыквой