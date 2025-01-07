Салат "Мимоза" со скумбрией и сыром: рецепт вкусного зимнего блюда

В салат "Мимоза" стоит добавить немного тертого твердого сыра, что придаст ему пикантности.

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С сырами разных сортов готовят множество салатов: от знаменитого "Цезаря", до простого закусочного салата из плавленого сыра с чесноком. И в классическую "Мимозу" также добавляют тертый твердый сыр. Фокус расскажет, как его приготовить.

Можно чуть отступить от классических канонов и приготовить этот салат с копченой скумбрией. И добавить в салат отварной картофель.

Салат "Мимоза" со скумбрией

Ингредиенты:

филе скумбрии горячего копчения — 300 г;

картофель отварной — 300 г;

морковь отварная — 300 г;

четыре яйца;

репчатый лук — 200 г;

твердый сыр — 200 г;

майонез, уксус, соль.

Картофель и морковь отварите, остудите, очистите и натрите на крупной терке в две разные тарелки. Репчатый лук мелко нарежьте, залейте уксусом, перемешайте и оставьте на 10 минут.

Сыр натрите на средней терке. Яйца отварите вкрутую, разделите на белки и желтки, натрите на мелкой терке по разным тарелочкам. Филе скумбрии мелко нарежьте, удалите косточки, если они вам попадутся.

На плоской тарелке для подачи установите кулинарное кольцо. Положите слой картофеля, покройте "сеточкой" из майонеза. Сверху распределите маринованный репчатый лук.

Разложите слоями, покрывая каждый майонезом, скумбрию, белки яиц, морковь и сыр. Посыпьте верх желтками и украсьте укропом при желании. Поставьте салат в холодильник на 2 часа, затем снимите кулинарное кольцо и подавайте на стол.

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