Праздничное меню: рецепт вкуснейшего новогоднего салата

Благодаря своим ингредиентам, салат получается в меру сытным, но легким.

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До Нового года осталось совсем немного, и если вы еще не определились с салатами на праздничный стол, рекомендуем вам обратить внимание на рецепт кулинарного блогера Кристин Азизян. Она рассказала и показала, как приготовить вкуснейшее и простое блюдо, которое получается сытным и ярким.

Новогодний салат

Ингредиенты:

куриное филе отварное (грудку или бедро) – 300-400 гр;

чернослив – 160-180 гр;

грецкие орехи – 50 гр;

зерна с 1 граната;

яйца (по желанию) – 2 шт;

соль, черный молотый перец;

майонез (лучше домашний) – 2-3 ст. л. Можно также взять майонез и сметану.

Способ приготовления:

куриное филе порезать кубиками или порвать на волокна. Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить и порезать на дольки или кубиками. Грецкие орехи порубить крупно или мелко, по своему усмотрению. Чернослив порезать полосками. Начистить зерна граната.

Все ингредиенты сложить в глубокую салатницу, добавить соль, перец и специи, заправить майонезом или смесью майонеза и сметаны, перемешать. Вкуснейший салат готов.

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