На праздничный стол: рецепт салата "Рождественский венок"
Такой красивый и вкусный салат готовится с курицей. Он станет украшением новогоднего стола.
Куриное мясо — вкусный и низкокалорийный продукт. И именно с ним готовится салат "Рождественский венок". Это простой и очень красивый салат, который выкладывается слоями и украшается веточками укропа. Он прекрасно подходит на праздничный стол Нового года или Рождества. Рецептом поделились на сайте Соокеry.
Салат "Рождественский венок"
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г;
- картофель — 3 шт;
- морковь — 1 шт;
- яйца — 3 шт;
- свекла — 1 шт;
- грецкие орехи — 2/3 стакана;
- укроп — 1 пучок;
- чеснок — 1 зубчик;
- майонез, соль, перец.
Для украшения:
- сыр, кукуруза сладкая, болгарский перец красный.
Берем куриное филе тщательно промываем его прохладной водой, затем отправляем в кастрюлю с подсоленной водой, отвариваем до готовности, на это уйдет примерно минут 20. С готовой курицы сливаем воду и охлаждаем мясо. После этого мелко нарезаем наше филе. Также куриное филе можно запечь в духовке, или под крышкой на сковороде.
Овощи моем и отвариваем до готовности. На это уйдет минут 40. Проверяем готовность ножом. Яйца отвариваем вкрутую: 10 минут, чтобы желток оставался ярко-желтым.
Берем самую красивую и желательно большую, широкую тарелку, ставим в центр стакан. Вокруг него будем выкладывать салат слоями и формировать наш венок.
Нарезанную курицу смешиваем с майонезом, перчим и солим по своему вкусу и аккуратно выкладываем вокруг стакана.
Морковь натираем на крупной терке, тоже смешиваем с майонезом. Выкладываем поверх курицы. Картофель натираем на крупной терке, солим, добавляем майонез. Все аккуратно перемешиваем и выкладываем поверх моркови.
Измельчаем орехи и чеснок. Свеклу также натираем на крупной терке, заправляем майонезом. Перемешиваем нашу свеклу с орехами и чесноком, солим, выкладываем на картофель.
Теперь яйца натираем на все той же крупной терке, солим и снова смешиваем с майонезом. Аккуратно формируем завершающий слой нашего салата.
Аккуратно вынимаем стакан из центра венка, из веточек укропа формируем "еловые ветки", острым ножом вырезаем из пластин сыра и перца звездочки и укладываем поверх веточек укропа, из натертых на мелкой терке яичных белков создаем "снег" и присыпаем сверху кукурузой. Ставим салат в холодильник на 2 часа.
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