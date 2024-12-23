На праздничный стол: рецепт салата "Рождественский венок"

Такой красивый и вкусный салат готовится с курицей. Он станет украшением новогоднего стола.

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Куриное мясо — вкусный и низкокалорийный продукт. И именно с ним готовится салат "Рождественский венок". Это простой и очень красивый салат, который выкладывается слоями и украшается веточками укропа. Он прекрасно подходит на праздничный стол Нового года или Рождества. Рецептом поделились на сайте Соокеry.

Салат "Рождественский венок"

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г;

картофель — 3 шт;

морковь — 1 шт;

яйца — 3 шт;

свекла — 1 шт;

грецкие орехи — 2/3 стакана;

укроп — 1 пучок;

чеснок — 1 зубчик;

майонез, соль, перец.

Для украшения:

сыр, кукуруза сладкая, болгарский перец красный.

Берем куриное филе тщательно промываем его прохладной водой, затем отправляем в кастрюлю с подсоленной водой, отвариваем до готовности, на это уйдет примерно минут 20. С готовой курицы сливаем воду и охлаждаем мясо. После этого мелко нарезаем наше филе. Также куриное филе можно запечь в духовке, или под крышкой на сковороде.

Овощи моем и отвариваем до готовности. На это уйдет минут 40. Проверяем готовность ножом. Яйца отвариваем вкрутую: 10 минут, чтобы желток оставался ярко-желтым.

Берем самую красивую и желательно большую, широкую тарелку, ставим в центр стакан. Вокруг него будем выкладывать салат слоями и формировать наш венок.

Нарезанную курицу смешиваем с майонезом, перчим и солим по своему вкусу и аккуратно выкладываем вокруг стакана.

Морковь натираем на крупной терке, тоже смешиваем с майонезом. Выкладываем поверх курицы. Картофель натираем на крупной терке, солим, добавляем майонез. Все аккуратно перемешиваем и выкладываем поверх моркови.

Измельчаем орехи и чеснок. Свеклу также натираем на крупной терке, заправляем майонезом. Перемешиваем нашу свеклу с орехами и чесноком, солим, выкладываем на картофель.

Теперь яйца натираем на все той же крупной терке, солим и снова смешиваем с майонезом. Аккуратно формируем завершающий слой нашего салата.

Аккуратно вынимаем стакан из центра венка, из веточек укропа формируем "еловые ветки", острым ножом вырезаем из пластин сыра и перца звездочки и укладываем поверх веточек укропа, из натертых на мелкой терке яичных белков создаем "снег" и присыпаем сверху кукурузой. Ставим салат в холодильник на 2 часа.

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