На святковий стіл: рецепт салату "Різдвяний вінок"

Такий гарний та смачний салат готується із куркою. Він стане окрасою новорічного столу.

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Куряче м'ясо – смачний та низькокалорійний продукт. І саме із ним готується салат "Різдвяний вінок". Це простий та дуже гарний салат, який викладається шарами та прикрашається гілочками кропу. Він чудово підходить на святковий стіл Нового року або Різдва. Рецептом поділились на сайті Сookery.

Салат "Різдвяний вінок"

Інгредієнти:

куряче філе — 300 г;

картопля — 3 шт;

морква — 1 шт;

яйця — 3 шт;

буряк — 1 шт;

волоські горіхи — 2/3 склянки;

кріп — 1 пучок;

часник — 1 зубчик;

майонез, сіль, перець.

Для прикраси:

сир, кукурудза солодка, болгарський перець червоний.

Беремо куряче філе, ретельно промиваємо його прохолодною водою, потім відправляємо в каструлю з підсоленою водою, відварюємо до готовності, на це піде приблизно хвилин 20. З готової курки зливаємо воду і охолоджуємо м'ясо. Після цього дрібно нарізаємо наше філе. Також куряче філе можна запекти у духовці, чи під кришкою на сковороді.

Овочі миємо та відварюємо до готовності. На це піде хвилин 40. Перевіряємо готовність ножем. Яйця відварюємо вкруту: 10 хвилин, щоб жовток лишався яскраво-жовтим.

Беремо найкрасивішу і бажано велику, широку тарілку, ставимо в центр склянку. Навколо неї будемо викладати салат шарами і формувати наш вінок.

Нарізану курку змішуємо з майонезом, перчимо і солимо до свого смаку й акуратно викладаємо навколо склянки.

Моркву натираємо на великій тертці, теж змішуємо з майонезом. Викладаємо поверх курки. Картоплю натираємо на великій тертці, солимо, додаємо майонез. Все акуратно перемішуємо і викладаємо поверх моркви.

Подрібнюємо горіхи і часник. Буряк також натираємо на великій тертці, заправляємо майонезом. Перемішуємо наш буряк з горіхами і часником, солимо, викладаємо на картоплю.

Тепер яйця натираємо на все тій же великій тертці, солимо і знову змішуємо з майонезом. Акуратно формуємо завершальний шар нашого салату.

Акуратно виймаємо склянку з центру вінка, з гілочок кропу формуємо "ялинові гілки", гострим ножем вирізаємо з пластин сиру і перцю зірочки і укладаємо поверх гілочок кропу, з натертих на дрібній тертці яєчних білків створюємо "сніг" і присипаємо зверху кукурудзою. Ставимо салат в холодильник на 2 години.

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