Святкове меню: рецепт дуже смачного новорічного салату

Завдяки своїм інгредієнтам, салат виходить в міру ситним, але легким.

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До Нового року залишилося зовсім небагато, і якщо ви ще не визначилися з салатами на святковий стіл, рекомендуємо вам звернути увагу на рецепт кулінарної блогерки Крістін Азізян. Вона розповіла і показала, як приготувати смачну і просту страву, яка виходить ситною і яскравою.

Новорічний салат

Інгредієнти:

куряче філе відварне (грудку або стегно) – 300-400 г;

чорнослив – 160-180 г;

волоські горіхи – 50 г;

зерна з 1 граната;

яйця (за бажанням) – 2 шт;

сіль, чорний мелений перець;

майонез (краще домашній) – 2-3 ст. л. Можна також узяти майонез і сметану.

Спосіб приготування:

куряче філе порізати кубиками або порвати на волокна. Яйця відварити круто, остудити, почистити і порізати на часточки або кубиками. Волоські горіхи порубати крупно або дрібно, на свій розсуд. Чорнослив порізати смужками. Начистити зерна граната.

Усі інгредієнти скласти в глибоку салатницю, додати сіль, перець і спеції, заправити майонезом або сумішшю майонезу та сметани, перемішати. Дуже смачний салат готовий.

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