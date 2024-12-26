Святкове меню: рецепт дуже смачного новорічного салату
Завдяки своїм інгредієнтам, салат виходить в міру ситним, але легким.
До Нового року залишилося зовсім небагато, і якщо ви ще не визначилися з салатами на святковий стіл, рекомендуємо вам звернути увагу на рецепт кулінарної блогерки Крістін Азізян. Вона розповіла і показала, як приготувати смачну і просту страву, яка виходить ситною і яскравою.
Новорічний салат
Інгредієнти:
- куряче філе відварне (грудку або стегно) – 300-400 г;
- чорнослив – 160-180 г;
- волоські горіхи – 50 г;
- зерна з 1 граната;
- яйця (за бажанням) – 2 шт;
- сіль, чорний мелений перець;
- майонез (краще домашній) – 2-3 ст. л. Можна також узяти майонез і сметану.
Спосіб приготування:
куряче філе порізати кубиками або порвати на волокна. Яйця відварити круто, остудити, почистити і порізати на часточки або кубиками. Волоські горіхи порубати крупно або дрібно, на свій розсуд. Чорнослив порізати смужками. Начистити зерна граната.
Усі інгредієнти скласти в глибоку салатницю, додати сіль, перець і спеції, заправити майонезом або сумішшю майонезу та сметани, перемішати. Дуже смачний салат готовий.
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