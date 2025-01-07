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Їжа

Салат "Мімоза" зі скумбрією та сиром: рецепт смачної зимової страви

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Фото: 1000.menu | Салат "Мімоза" з картоплею та скумбрією

У салат "Мімоза" варто додати трохи тертого твердого сиру, що додасть йому пікантності.

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Із сирами різних сортів готують безліч салатів: від знаменитого "Цезаря", до простого закусочного салату з плавленого сиру з часником. І в класичну "Мімозу" також додають тертий твердий сир. Фокус розповість, як його приготувати.

Можна трохи відступити від класичних канонів і приготувати цей салат із копченою скумбрією. І додати в салат відварену картоплю.

Салат "Мімоза" зі скумбрією

Інгредієнти:

  • філе скумбрії гарячого копчення — 300 г;
  • картопля відварна — 300 г;
  • морква відварна — 300 г;
  • чотири яйця;
  • ріпчаста цибуля — 200 г;
  • твердий сир — 200 г;
  • майонез, оцет, сіль.

Картоплю і моркву відваріть, остудіть, почистіть і натріть на крупній тертці у дві різні тарілки. Ріпчасту цибулю дрібно наріжте, залийте оцтом, перемішайте і залиште на 10 хвилин.

Сир натріть на середній тертці. Яйця відваріть круто, розділіть на білки і жовтки, натріть на дрібній тертці на різні тарілочки. Філе скумбрії дрібно наріжте, видаліть кісточки, якщо вони вам попадуться.

На плоскій тарілці для подачі встановіть кулінарне кільце. Покладіть шар картоплі, покрийте "сіточкою" з майонезу. Зверху розподіліть мариновану ріпчасту цибулю.

Розкладіть шарами, покриваючи кожен майонезом, скумбрію, білки яєць, моркву і сир. Посипте верх жовтками і прикрасьте кропом за бажання. Поставте салат у холодильник на 2 години, потім зніміть кулінарне кільце і подавайте на стіл.

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