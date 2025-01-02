Разгрузочное меню: рецепт легкого салата с тыквой

Ароматная и мягкая тыква, соленый сыр с пикантным вкусом и зелень делают этот салат изысканным.

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После сытных новогодних застолий самое время приготовить что-то легкое. Кулинарный блогер Катерина Мовчан поделилась рецептом простого салата с тыквой, который утолит голод и в то де время не оставит тяжести в желудке. Он готовится очень просто и получается невероятно вкусным.

Салат с тыквой и сыром

Ингредиенты:

тыква – 800 гр;

сыр Edelblu – 100 гр;

руккола – 90 гр;

орехи – 70 гр;

лимонный сок – 1 ст. л;

растительное масло – 3 ст. л;

мед – 1 ч. л;

сушеный орегано – 1 ч. л;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 градусов.

Тыкву почистить от кожуры и семян, порезать маленькими кубиками и выложить в форму для запекания. Добавить 2 ст.л растительного масла, соль, перец, орегано, перемешать и запекать до готовности 40-50 минут. Затем достать тыкву и дать ей остыть.

Для заправки смешать масло, лимонный сок и мед.

На тарелку выложить рукколу, запеченную тыкву, руками раскрошить сыр. Полить салат заправкой и посыпать орехами.

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