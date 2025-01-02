Розвантажувальне меню: рецепт легкого салату з гарбузом
Ароматний і м'який гарбуз, солоний сир із пікантним смаком і зелень роблять цей салат вишуканим.
Після ситних новорічних застіль саме час приготувати щось легке. Кулінарна блогерка Катерина Мовчан поділилася рецептом простого салату з гарбузом, який вгамує голод і в той же час не залишить тяжкості в шлунку. Він готується дуже просто і виходить неймовірно смачним.
Салат із гарбузом і сиром
Інгредієнти:
- гарбуз – 800 г;
- сир Edelblu – 100 г;
- рукола – 90 г;
- горіхи – 70 г;
- лимонний сік – 1 ст. л;
- рослинна олія – 3 ст. л;
- мед – 1 ч. л;
- сушений орегано – 1 ч. л;
- сіль і перець за смаком.
Спосіб приготування:
Духовку розігріти до 180 градусів.
Гарбуз почистити від шкірки та насіння, порізати маленькими кубиками і викласти у форму для запікання. Додати 2 ст. л. олії, сіль, перець, орегано, перемішати і запікати до готовності 40-50 хвилин. Потім дістати гарбуз і дати йому охолонути.
Для заправки змішати олію, лимонний сік і мед.
На тарілку викласти руколу, запечений гарбуз, руками розкришити сир. Полити салат заправкою і посипати горіхами.
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