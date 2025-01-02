Розвантажувальне меню: рецепт легкого салату з гарбузом

Ароматний і м'який гарбуз, солоний сир із пікантним смаком і зелень роблять цей салат вишуканим.

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Після ситних новорічних застіль саме час приготувати щось легке. Кулінарна блогерка Катерина Мовчан поділилася рецептом простого салату з гарбузом, який вгамує голод і в той же час не залишить тяжкості в шлунку. Він готується дуже просто і виходить неймовірно смачним.

Салат із гарбузом і сиром

Інгредієнти:

гарбуз – 800 г;

сир Edelblu – 100 г;

рукола – 90 г;

горіхи – 70 г;

лимонний сік – 1 ст. л;

рослинна олія – 3 ст. л;

мед – 1 ч. л;

сушений орегано – 1 ч. л;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Духовку розігріти до 180 градусів.

Гарбуз почистити від шкірки та насіння, порізати маленькими кубиками і викласти у форму для запікання. Додати 2 ст. л. олії, сіль, перець, орегано, перемішати і запікати до готовності 40-50 хвилин. Потім дістати гарбуз і дати йому охолонути.

Для заправки змішати олію, лимонний сік і мед.

На тарілку викласти руколу, запечений гарбуз, руками розкришити сир. Полити салат заправкою і посипати горіхами.

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