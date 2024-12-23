Королівський салат з консервованими ананасами: як приготувати смачну страву на новорічний стіл

Королівський салат прикрасить ваш стіл та складе конкуренцію традиційному "Олів'є".

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Вже цілком очевидно, що смакове поєднання відвареної курки і ананасів є воістину божественним і вкрай гармонійним. Існує в цьому зв'язку маса страв, які містять у собі згадані інгредієнти. Пропонуємо вашій увазі рецепт королівського салату з консервованими ананасами, який внесе нову нотку в різноманітність вашого раціону. До того ж страва передбачає дуже незвичайну заправку з додаванням гірчиці, яка підкреслить салат і наділить його яскравим присмаком.

Королівський салат з консервованими ананасами

Інгредієнти:

печериці свіжі — 500 г;

куряче філе — 500 г;

ананаси консервовані — 1 середня банка;

лимон — 0,5 шт;

гірчиця — 1 ст. л.;

майонез — 0,5 склянки;

йогурт натуральний (з нейтральним смаком) — 0,5 склянки;

сіль, чорний мелений перець.

Спочатку готуємо куряче філе: відварюємо, або запікаємо в духовці, або на сковороді під кришкою. Якщо варите філе, то викладаємо м'ясо на дно каструлі і заливаємо холодною водою так, щоб філе було повністю покрите. Ставимо ємність на середній вогонь і відварюємо 25 хвилин, після закипання води, додаємо дрібку солі. Після цього виймаємо м'ясо з окропу. Бульйон можна остудити та заморозити на майбутнє.

Тим часом гарненько промиваємо свіжі печериці у воді. Після відварюємо їх у воді, в яку додаємо дрібку солі і сік половини лимона, на середньому вогні 5–7 хвилин. Потім відкидаємо їх на друшляк і нехай охолонуть.

Остигле відварне куряче філе нарізаємо середніми кубиками. Таким само робимо з печерицями. Ананаси консервовані зціджуємо від соку. М'якоть ананасів також нарізаємо кубиками. Дуже важливо, щоб усі інгредієнти були нарізані на шматочки приблизно однакових розмірів.

Готуємо незвичайний соус для королівського салату. Для цього в одній ємності змішуємо майонез, натуральний йогурт і гірчицю. Гарненько перемішуємо інгредієнти, після чого додаємо в соус трохи чорного меленого перцю і знову добре перемішуємо заправку. За бажанням в заправку можна додати приблизно чайну ложку оливкової олії. Всі раніше подрібнені інгредієнти змішуємо в салатниці, трохи солимо і заправляємо салат приготованим соусом.

Такий салат найкраще подавати в охолодженому вигляді. Тому перед тим, як подавати на стіл, поставте його до холодильника хоча б на годину.

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