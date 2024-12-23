Королевский салат с консервированными ананасами: как приготовить вкусное блюдо на новогодний стол

Королевский салат украсит ваш стол и составит конкуренцию традиционному "Оливье".

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Уже вполне очевидно, что вкусовое сочетание отварной курицы и ананасов является поистине божественным и крайне гармоничным. Существует в этой связи масса блюд, которые содержат в себе данные ингредиенты. Предлагаем вашему вниманию рецепт королевского салата с консервированными ананасами, который внесет новую нотку в разнообразие вашего рациона. К тому же, блюдо предполагает очень необычную заправку с добавлением горчицы, которая подчеркнет салат и наделит его ярким привкусом. Рецептом поделились на сайте Соокеry.

Королевский салат с консервированными ананасами

Ингредиенты:

шампиньоны свежие — 500 г;

куриное филе — 500 г;

ананасы консервированные — 1 средняя банка;

лимон — 0,5 шт;

горчица — 1 ст. л;

майонез — 0,5 стакана;

йогурт натуральный (с нейтральным вкусом) — 0,5 стакана;

соль, черный молотый перец.

Сначала готовим куриное филе: отвариваем, или запекаем в духовке, или на сковороде под крышкой. Если варите филе, то выкладываем мясо на дно кастрюли и заливаем холодной водой так, чтобы филе было полностью покрыто. Ставим емкость на средний огонь и отвариваем 25 минут, после закипания воды, добавляем щепотку соли. После этого вынимаем мясо из кипятка. Бульон можно остудить и заморозить на будущее.

Тем временем, хорошенько промываем свежие шампиньоны в воде. После отвариваем их в воде, в которую добавляем щепотку соли и сок половины лимона, на среднем огне 5–7 минут. Затем откидываем их на дуршлаг и пусть остынут.

Остывшее отварное куриное филе нарезаем средними кубиками. Таким же образом поступаем с шампиньонами. Ананасы консервированные сцеживаем от сока. Мякоть ананасов также нарезаем кубиками. Очень важно, чтобы все ингредиенты были нарезаны на кусочки примерно одинаковых размеров.

Готовим необычный соус для королевского салата. Для этого в единой емкости смешиваем майонез, натуральный йогурт и горчицу. Хорошенько смешиваем ингредиенты, после чего добавляем в соус немного черного молотого перца и снова хорошо вымешиваем заправку. По желанию в заправку можно добавить около чайной ложки оливкового масла. Все ранее измельченные ингредиенты смешиваем в салатнице, немного солим и заправляем салат его приготовленным соусом.

Такой салат лучше всего подавать в охлажденном виде. Поэтому перед тем, как подавать на стол, поставьте его в холодильник хотя бы на час.

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