Салат із куркою, морквою по-корейськи та моцарелою: покроковий рецепт

Щоб салат був смачнішим, краще відразу після приготування дати йому настоятися щонайменше годину.

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Ситний салат із куркою та моцарелою — страва, яка прикрасить будь-який стіл. Для тих, хто планує покликати гостей або влаштувати свято для своєї сім'ї, рекомендуємо звернути увагу на рецепт салату від кулінарної блогерки Катерини Мовчан. Він виходить дуже смачним і апетитним.

Салат із куркою, морквою по-корейськи та моцарелою

Інгредієнти:

моцарела – 150 г;

куряча грудка відварна – 350 г;

морква по-корейськи – 150 г;

мариновані печериці – 250 г;

яйця – 4 шт;

майонез – 70 г;

мікрозелень для декору.

Спосіб приготування:

Яйця зварити круто, остудити, почистити, натерти на крупну тертку. Курячу грудку порізати кубиками.

На блюдо поставити кулінарне кільце, виклавши першим шаром порізане варене філе, змастити його майонезом. Наступний шар — морква по-корейськи, потім — натерті яйця і знову майонез. Наступним шаром викласти мариновані грибочки. Останній шар — натерта моцарела.

Зняти кільце і прикрасити салат за своїм бажанням.

Його можна подавати й одразу, але краще, якщо він трохи постоїть і насититься смаком.

Якщо немає кулінарного кільця, салат можна формувати в красивій салатниці або у відповідній тарілці.

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