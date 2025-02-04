Салат із куркою, морквою по-корейськи та моцарелою: покроковий рецепт
Щоб салат був смачнішим, краще відразу після приготування дати йому настоятися щонайменше годину.
Ситний салат із куркою та моцарелою — страва, яка прикрасить будь-який стіл. Для тих, хто планує покликати гостей або влаштувати свято для своєї сім'ї, рекомендуємо звернути увагу на рецепт салату від кулінарної блогерки Катерини Мовчан. Він виходить дуже смачним і апетитним.
Салат із куркою, морквою по-корейськи та моцарелою
Інгредієнти:
- моцарела – 150 г;
- куряча грудка відварна – 350 г;
- морква по-корейськи – 150 г;
- мариновані печериці – 250 г;
- яйця – 4 шт;
- майонез – 70 г;
- мікрозелень для декору.
Спосіб приготування:
Яйця зварити круто, остудити, почистити, натерти на крупну тертку. Курячу грудку порізати кубиками.
На блюдо поставити кулінарне кільце, виклавши першим шаром порізане варене філе, змастити його майонезом. Наступний шар — морква по-корейськи, потім — натерті яйця і знову майонез. Наступним шаром викласти мариновані грибочки. Останній шар — натерта моцарела.
Зняти кільце і прикрасити салат за своїм бажанням.
Його можна подавати й одразу, але краще, якщо він трохи постоїть і насититься смаком.
Якщо немає кулінарного кільця, салат можна формувати в красивій салатниці або у відповідній тарілці.
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