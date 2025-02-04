Класика французької кухні: як приготувати справжній салат "Нісуаз"

Навколо цього салату з Ніцци вирують справжні пристрасті. Майже такі самі оточують український борщ.

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Вирують дебати, що являє собою "правильний" салат Нісуаз. Для пуристів правила гранично зрозумілі: жодного оцту, жодного салату, жодного свіжого тунця та абсолютно ніяких варених овочів, таких як картопля або зелена квасоля. Тому війна між класиками та нонконформістами триває. Але правильний рецепт салату "Нісуаз" існує. Ним поділилися на сайті Simple French Cooking.

Прихильники справжнього салату "Нісуаз" вважають, що якщо ви спробуєте додати що-небудь з інших інгредієнтів, вас назвуть єретиком і відправлять у пекло за ваші гріхи, — жартують кухарі.

Історія салату "Нісуаз"

Салат "Нісуаз" починав своє життя як домашній салат на всі випадки життя, заснований на тому, що було доступно в саду, і анчоусах, залитих оливковою олією, які зберігалися в коморі. Вперше він з'явився в меню наприкінці 1800-х років, через кілька десятиліть після того, як Ніцца остаточно стала частиною Франції. За ці роки в нього додавали все, що тільки можна, від лосося, кукурудзи, креветок, авокадо, лимонів до навіть зернових.

Жак Медсен, колишній мер Ніцци, який написав основоположну кулінарну книгу, сказав: "У своїй найпростішій і найсправжнісінькій формі ця страва готується переважно з томатів, складається винятково з сирих інгредієнтів (окрім зварених круто зварених яєць) і не має заправки вінегрет: томати солять тричі й змочують оливковою олією. Однак у наші дні навіть жителі Ніцци часто поєднують анчоуси і тунця в одному салаті, хоча традиційно цього ніколи не робили — тунець раніше був дуже дорогим і подавався тільки для особливих випадків, тому дешевші анчоуси повністю відповідали рецепту".

Рене Гралья, колишній президент Cercle de la Capelina d'Or, групи, що присвятила себе захисту традиційної кухні, одного разу сказала: "Наша кухня була простою їжею для бідних людей. Спочатку салат Нісуаз готувався тільки з помідорів, анчоусів і оливкової олії". Салат Нісуаз від Cercle de la Capelina d'Or включає помідори, зварені круто яйця, солоні анчоуси, тунець, зелену цибулю, маленькі чорні оливки Ніцца і базилік. Вони радять додавати молоді, ніжні боби зі стручка, молоді, сирі артишоки та тонко нарізаний зелений перець. Салат Нісуаз слід готувати в дерев'яній мисці, натертій часником, і ви можете приправити салат тільки оливковою олією та сіллю.

Салат Нісуаз

Інгредієнти:

4 стиглих помідори (нарізаних);

морська сіль і свіжомелений чорний перець;

1 зелений болгарський перець (очищений від насіння і нарізаний тонкими смужками);

8 редисок (очищених і тонко нарізаних кружечками);

1 огірок без насіння (очищений і нарізаний тонкими кружечками);

8 анчоусів в олії;

трохи консервованого тунця в оливковій олії;

1/2 склянки оливок без кісточок;

10 свіжих листків базиліку (подрібнених);

4 зварених круто яйця (очищених і розрізаних навпіл);

салат ромен;

8 молодих картоплин (відварених до готовності й охолоджених);

24 зелених боби (бланшувати до хрустко-м'якого стану й остудити);

1 чашка нарізаної селери;

4 артишоки (приготовані та розрізані на 4 частини);

оливкова олія.

Викладіть помідори на велике блюдо. Приправте їх сіллю та перцем за смаком. Зверху розкладіть болгарський перець, редис, огірок, анчоуси, тунець з олією, оливки та базилік. Розкладіть навколо салату зварені круто яйця і збризніть оливковою олією. Це вже салат "Нісуаз".

Але тепер можна додавати ромен, картоплю, зелену квасолю, селеру й артишоки.

Кухарі зазначають, цей салат практично неможливо зіпсувати, а правила існують для того, щоб їх порушувати. Додайте до нього все, що захочете, — він буде фантастичним у будь-якому разі.

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