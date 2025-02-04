Классика французской кухни: как приготовить настоящий салат "Нисуаз"
Вокруг этого салата из Ниццы бушуют настоящие страсти. Почти такие же окружают украинский борщ.
Бушуют дебаты, что представляет собой "правильный" салат Нисуаз. Для пуристов правила предельно ясны: никакого уксуса, никакого салата, никакого свежего тунца и абсолютно никаких вареных овощей, таких как картофель или зеленая фасоль. Поэтому война между классиками и нонконформистами продолжается. Но правильный рецепт салата "Нисуаз" существует. Им поделились на сайте Simple French Cooking.
Приверженцы подлинного салата "Нисуаз" считают, что если вы попытаетесь добавить что-либо из других ингредиентов, вас назовут еретиком и отправят в ад за ваши грехи, — шутят повара.
История салата "Нисуаз"
Салат "Нисуаз" начинал свою жизнь как домашний салат на все случаи жизни, основанный на том, что было доступно в саду, и анчоусах, залитых оливковым маслом, которые хранились в кладовой. Впервые он появился в меню в конце 1800-х годов, через несколько десятилетий после того, как Ницца окончательно стала частью Франции. За эти годы в него добавлялось все, что только можно, от лосося, кукурузы, креветок, авокадо, лимонов до даже зерновых.
Жак Медсен, бывший мэр Ниццы, написавший основополагающую кулинарную книгу, сказал: "В своей самой простой и подлинной форме это блюдо готовится преимущественно из томатов, состоит исключительно из сырых ингредиентов (кроме сваренных вкрутую яиц) и не имеет заправки винегрет: томаты солят три раза и смачивают оливковым маслом. Однако в наши дни даже жители Ниццы часто сочетают анчоусы и тунца в одном салате, хотя традиционно этого никогда не делали — тунец раньше был очень дорогим и подавался только для особых случаев, поэтому более дешевые анчоусы полностью соответствовали рецепту".
Рене Гралья, бывший президент Cercle de la Capelina d'Or, группы, посвятившей себя защите традиционной кухни, однажды сказала: "Наша кухня была простой едой для бедных людей. Сначала салат Нисуаз готовился только из помидоров, анчоусов и оливкового масла". Салат Нисуаз от Cercle de la Capelina d'Or включает помидоры, сваренные вкрутую яйца, соленые анчоусы, тунец, зеленый лук, маленькие черные оливки Ницца и базилик. Они советуют добавлять молодые, нежные бобы из стручка, молодые, сырые артишоки и тонко нарезанный зеленый перец. Салат Нисуаз следует готовить в деревянной миске, натертой чесноком, и вы можете приправить салат только оливковым маслом и солью.
Салат Нисуаз
Ингредиенты:
- 4 спелых помидора (нарезанных);
- морская соль и свежемолотый черный перец;
- 1 зеленый болгарский перец (очищенный от семян и нарезанный тонкими полосками);
- 8 редисок (очищенных и тонко нарезанных кружочками);
- 1 огурец без семян (очищенный и нарезанный тонкими кружочками);
- 8 анчоусов в масле;
- немного консервированного тунца в оливковом масле;
- 1/2 стакана оливок без косточек;
- 10 свежих листьев базилика (измельченных);
- 4 сваренных вкрутую яйца (очищенных и разрезанных пополам);
- салат ромэн;
- 8 молодых картофелин (отваренных до готовности и охлажденных);
- 24 зеленых боба (бланшировать до хрустяще-мягкого состояния и остудить);
- 1 чашка нарезанного сельдерея;
- 4 артишока (приготовленные и разрезанные на 4 части);
- оливковое масло.
Выложите помидоры на большое блюдо. Приправьте их солью и перцем по вкусу. Сверху разложите болгарский перец, редис, огурец, анчоусы, тунец с маслом, оливки и базилик. Разложите вокруг салата сваренные вкрутую яйца и сбрызните оливковым маслом. Это уже салат "Нисуаз".
Но теперь можно добавлять ромэн, картофель, зеленую фасоль, сельдерей и артишоки.
Повара отмечают, этот салат практически невозможно испортить, а правила существуют для того, чтобы их нарушать. Добавьте в него все, что захотите, — он будет фантастическим в любом случае.
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