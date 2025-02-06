Сытный и вкусный салат с сельдью и картофелем: рецепт быстрого блюда

Для заправки салата можно взять как подсолнечное, так и оливковое масло.

Related video

Легкий салат с селедкой – блюдо, которое украсит любой будничный стол. Готовится оно несложно, фигуре лишними калориями не грозит и получается очень вкусным. Своим рецептом этого салата поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.

Салат с сельдью

Ингредиенты:

отварной картофель – 3-4 шт;

сельдь (филе) – 150-200 гр;

зеленый горошек – 150 гр;

красный лук – 1 шт;

укроп;

масло растительное (оливковое, подсолнечное)

соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель порезать кубиками, лук – полукольцами. Чтобы картофель быстро сварился, можно его сырым почистить, порезать на кубики и отварить в подсоленной воде 15 минут. В глубокую миску сложить все ингредиенты, добавить мелко порезанный укроп и горошек, заправить маслом, добавить специи и перемешать. Салат готов!

Читайте также:

Салат с курицей, морковью по-корейски и моцареллой: пошаговый рецепт

Выглядит потрясающе, а на вкус еще лучше: рецепт салата "Снежные сугробы" с курицей и грибами

Салат "Мимоза" с новым вкусом: рецепт популярного блюда с секретным ингредиентом