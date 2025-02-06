Сытный и вкусный салат с сельдью и картофелем: рецепт быстрого блюда
Для заправки салата можно взять как подсолнечное, так и оливковое масло.
Легкий салат с селедкой – блюдо, которое украсит любой будничный стол. Готовится оно несложно, фигуре лишними калориями не грозит и получается очень вкусным. Своим рецептом этого салата поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.
Салат с сельдью
Ингредиенты:
- отварной картофель – 3-4 шт;
- сельдь (филе) – 150-200 гр;
- зеленый горошек – 150 гр;
- красный лук – 1 шт;
- укроп;
- масло растительное (оливковое, подсолнечное)
- соль, черный перец по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель порезать кубиками, лук – полукольцами. Чтобы картофель быстро сварился, можно его сырым почистить, порезать на кубики и отварить в подсоленной воде 15 минут. В глубокую миску сложить все ингредиенты, добавить мелко порезанный укроп и горошек, заправить маслом, добавить специи и перемешать. Салат готов!
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