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Їжа

Ситний і смачний салат з оселедцем і картоплею: рецепт швидкої страви

салат з оселедцем, пісний салат, кулінарні рецепти
Фото: kristinazizian/instagram

Для заправки салату можна взяти як соняшникову, так і оливкову олію.

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Легкий салат з оселедцем — страва, яка прикрасить будь-який буденний стіл. Готується вона нескладно, фігурі зайвими калоріями не загрожує і виходить дуже смачною. Своїм рецептом цього салату поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Салат з оселедцем

Інгредієнти:

  • відварена картопля – 3-4 шт;
  • оселедець (філе) – 150-200 г;
  • зелений горошок – 150 гр;
  • червона цибуля – 1 шт;
  • кріп;
  • олія рослинна (оливкова, соняшникова)
  • сіль, чорний перець за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю порізати кубиками, цибулю – півкільцями. Щоб картопля швидко зварилася, можна її сирою почистити, порізати на кубики і відварити в підсоленій воді 15 хвилин. У глибоку миску скласти всі інгредієнти, додати дрібно порізаний кріп і горошок, заправити олією, додати спеції та перемішати. Салат готовий!

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