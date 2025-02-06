Ситний і смачний салат з оселедцем і картоплею: рецепт швидкої страви

Для заправки салату можна взяти як соняшникову, так і оливкову олію.

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Легкий салат з оселедцем — страва, яка прикрасить будь-який буденний стіл. Готується вона нескладно, фігурі зайвими калоріями не загрожує і виходить дуже смачною. Своїм рецептом цього салату поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Салат з оселедцем

Інгредієнти:

відварена картопля – 3-4 шт;

оселедець (філе) – 150-200 г;

зелений горошок – 150 гр;

червона цибуля – 1 шт;

кріп;

олія рослинна (оливкова, соняшникова)

сіль, чорний перець за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю порізати кубиками, цибулю – півкільцями. Щоб картопля швидко зварилася, можна її сирою почистити, порізати на кубики і відварити в підсоленій воді 15 хвилин. У глибоку миску скласти всі інгредієнти, додати дрібно порізаний кріп і горошок, заправити олією, додати спеції та перемішати. Салат готовий!

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