Ситний і смачний салат з оселедцем і картоплею: рецепт швидкої страви
Для заправки салату можна взяти як соняшникову, так і оливкову олію.
Легкий салат з оселедцем — страва, яка прикрасить будь-який буденний стіл. Готується вона нескладно, фігурі зайвими калоріями не загрожує і виходить дуже смачною. Своїм рецептом цього салату поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.
Салат з оселедцем
Інгредієнти:
- відварена картопля – 3-4 шт;
- оселедець (філе) – 150-200 г;
- зелений горошок – 150 гр;
- червона цибуля – 1 шт;
- кріп;
- олія рослинна (оливкова, соняшникова)
- сіль, чорний перець за смаком.
Спосіб приготування:
Картоплю порізати кубиками, цибулю – півкільцями. Щоб картопля швидко зварилася, можна її сирою почистити, порізати на кубики і відварити в підсоленій воді 15 хвилин. У глибоку миску скласти всі інгредієнти, додати дрібно порізаний кріп і горошок, заправити олією, додати спеції та перемішати. Салат готовий!
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