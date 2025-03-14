Корисно і смачно: рецепт простого вітамінного салату

Заправити салат можна будь-якою рослинною олією на свій смак.

Related video

Весна — період, коли організм потребує якомога більше вітамінів. Кулінарна блогерка Крістін Азізян рекомендує приготувати салат із буряка, огірків і кукурудзи, який допоможе розв'язати проблему авітамінозу і стане чудовим доповненням до повсякденного меню.

Пісний салат із буряком

Інгредієнти

відварний буряк – 2 шт;

мариновані огірки – 1-2 шт;

консервована кукурудза (краще без цукру);

червона цибуля – 1/2 шт;

зелень (петрушка, кріп, кінза, можна і зелену цибулю за бажанням);

часник – 1 зубчик;

рослинна олія (на вибір оливкова, лляна, соняшникова) – 1 ст. л;

сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

Буряк порізати кубиками. Мариновані огірки подрібнити так само. Цибулю порізати пір'ям, зелень дрібно порубати.

Усі інгредієнти змішати в глибокій мисці, додати сіль, перець, спеції та заправити олією. Простий і дуже апетитний салат готовий!

Читайте також:

Ситний і смачний салат з оселедцем і картоплею: рецепт швидкої страви

Салат із куркою, морквою по-корейськи та моцарелою: покроковий рецепт

"Шуба", але не зовсім: рецепт шведського салату з оселедцем