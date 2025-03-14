Їжа
Корисно і смачно: рецепт простого вітамінного салату
Оксана Ханас
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Заправити салат можна будь-якою рослинною олією на свій смак.
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Весна — період, коли організм потребує якомога більше вітамінів. Кулінарна блогерка Крістін Азізян рекомендує приготувати салат із буряка, огірків і кукурудзи, який допоможе розв'язати проблему авітамінозу і стане чудовим доповненням до повсякденного меню.
Пісний салат із буряком
Інгредієнти
- відварний буряк – 2 шт;
- мариновані огірки – 1-2 шт;
- консервована кукурудза (краще без цукру);
- червона цибуля – 1/2 шт;
- зелень (петрушка, кріп, кінза, можна і зелену цибулю за бажанням);
- часник – 1 зубчик;
- рослинна олія (на вибір оливкова, лляна, соняшникова) – 1 ст. л;
- сіль, чорний мелений перець.
Спосіб приготування:
Буряк порізати кубиками. Мариновані огірки подрібнити так само. Цибулю порізати пір'ям, зелень дрібно порубати.
Усі інгредієнти змішати в глибокій мисці, додати сіль, перець, спеції та заправити олією. Простий і дуже апетитний салат готовий!
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