Салат за 5 минут: как быстро приготовить вкусное и пикантное блюдо

Такой салат можно поставить как на праздничный стол, так и разнообразить меню на обед или ужин.

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Чтобы приготовить вкусный и сытный салат, полезный для здоровья, совершенно не обязательно проводить на кухне массу времени. Кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась рецептом очень простого и вкусного блюда, которое не только украсит любой стол, но и разнообразит ваше меню. Еще один бонус – на его приготовление вам понадобиться не больше 5-10 минут.

Простой и сытный салат

Ингредиенты:

консервированная красная фасоль – 1 банка;

консервированная кукуруза – 1 банка;

копченая курица – 300 гр;

свежий огурец – 1 шт;

корейская морковь – 150-200 гр;

майонез (лучше домашний) – 2-3 ст. л.

соль, специи по желанию.

Курицу порезать кубиками или полосками. С фасоли и кукурузы слить жидкость и высыпать в глубокую салатницу. Туда же добавить курицу, порезанный кубиками свежий огурец, корейскую морковь. Все перемешать, заправить майонезом. Посолить и добавить специи по желанию.

Салат получается пикантным, очень вкусным и сытным.

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