Салат за 5 хвилин: як швидко приготувати смачну та пікантну страву

Такий салат можна поставити як на святковий стіл, так і урізноманітнити меню на обід або вечерю.

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Щоб приготувати смачний і ситний салат, корисний для здоров'я, зовсім не обов'язково проводити на кухні багато часу. Кулінарна блогерка Крістін Азізян поділилася рецептом дуже простої і смачної страви, яка не тільки прикрасить будь-який стіл, а й урізноманітнить ваше меню. Ще один бонус — на її приготування вам знадобитися не більше 5-10 хвилин.

Простий і ситний салат

Інгредієнти:

консервована червона квасоля – 1 банка;

консервована кукурудза – 1 банка;

копчена курка – 300 г;

свіжий огірок – 1 шт;

корейська морква – 150-200 г;

майонез (краще домашній) – 2-3 ст. л.

сіль, спеції за бажанням.

Курку порізати кубиками або смужками. З квасолі та кукурудзи злити рідину і висипати в глибоку салатницю. Туди ж додати курку, порізаний кубиками свіжий огірок, корейську моркву. Усе перемішати, заправити майонезом. Посолити та додати спеції за бажанням.

Салат виходить пікантним, дуже смачним і ситним.

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