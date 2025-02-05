Що приготувати з пекінської капусти: рецепт салату "Цезар"

Традиційно "Цезар" готують із салатом романо, але якщо салату немає, можна використовувати і "пекінку".

Related video

Пекінську капусту можна зустріти в будь-якому магазині і вона дуже популярна, оскільки ніжніша, ніж білокачанна, і легше засвоюється. Пекінську капусту можна їсти в сирому вигляді, квасити, смажити, тушкувати і запікати. Фокусрозповість, як приготувати салат "Цезар" із куркою та пармезаном.

Класичний "Цезар" готують із салатом романо або айсберг, але цілком можна використати більш доступну пекінську капусту. Але головне, приготувати смачний соус.

"Цезар" із пекінською капустою та куркою

Інгредієнти:

капуста пекінська — 600 г;

куряче філе — 400 г;

сир пармезан — 100 г;

рослинна олія, сіль.

Для соусу "Цезар":

майонез — 180 г;

лимонний сік — 2 ст. л.;

соус соєвий — 15 мл;

консервований тунець (або анчоуси) — 15 г

2 зубчики часнику;

перець чорний свіжомелений.

Для сухариків:

хліб білий без кірки — 200 г;

олія оливкова — 20 г;

трави італійські — 1 ч. л.;

часник сушений — 1 ч. л. і сіль.

Куряче філе наріжте скибочками та обсмажте на розігрітій сковорідці з невеликою кількістю рослинної олії до золотистої скоринки. Посоліть, поперчіть, накрийте кришкою і томіть ще 15 хвилин. А можна обсмажити філе цілком і нарізати скибочками вже потім.

Листочки пекінської капусти відокремте від качана, зріжте потовщені білі частини. Хліб наріжте маленькими кубиками, розкладіть на деку, застеленому пергаментом, посипте сіллю, італійськими травами, сушеним часником і скропіть оливковою олією.

Запікайте в розігрітій до 180 °С духовці до утворення золотистої скоринки.

Для соусу розімніть виделкою консервованого тунця, додайте соєвий соус, лимонний сік, майонез, пропущений через прес часник, поперчіть. Ретельно перемішайте масу до однорідного стану. І зберіть салат.

На дно глибокої миски покладіть порване руками листя пекінської капусти, полийте частиною соусу. Зверху покладіть обсмажені шматочки курки, полийте соусом, що залишився. Посипте натертим на тертці сиром і сухариками. Відразу ж подавайте на стіл. Можна додати варені круто яйця.

Читайте також:

100 років салату "Цезар": як салат із ресторану Тіхуани став популярним у всьому світі

Зі смачною заправкою: як приготувати салат Цезар за класичним рецептом

Пісний Цезар. Як приготувати популярний салат із грибами