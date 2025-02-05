Что приготовить из пекинской капусты: рецепт салата "Цезарь"

Традиционно "Цезарь" готовят с салатом романо, но если салата нет, можно использовать и "пекинку".

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Пекинскую капусту можно встретить в любом магазине и она очень популярна, так как более нежная, чем белокочанная и легче усваивается. Пекинскую капусту можно есть в сыром виде, квасить, жарить, тушить и запекать. Фокус расскажет, как приготовить салат "Цезарь" с курицей и пармезаном.

Классический "Цезарь" готовят с салатом романо или айсберг, но вполне можно использовать более доступную пекинскую капусту. Но главное, приготовить вкусный соус.

"Цезарь" с пекинской капустой и курицей

Ингредиенты:

капуста пекинская — 600 г;

куриное филе — 400 г;

сыр пармезан — 100 г;

растительное масло, соль.

Для соуса "Цезарь":

майонез — 180 г;

лимонный сок — 2 ст. л.;

соус соевый — 15 мл;

консервированный тунец (или анчоусы) — 15 г

2 зубчика чеснока;

перец черный свежемолотый.

Для сухариков:

хлеб белый без корки — 200 г;

масло оливковое — 20 г;

травы итальянские — 1 ч. л.;

чеснок сушеный — 1 ч. л. и соль.

Куриное филе нарежьте ломтиками и обжарьте в разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистой корочки. Посолите, поперчите, накройте крышкой и томите еще 15 минут. А можно обжарить филе целиком и нарезать ломтиками уже потом.

Листочки пекинской капусты отделите от кочана, срежьте утолщенные белые части. Хлеб нарежьте маленькими кубиками, разложите на противне, застеленном пергаментом, посыпьте солью, итальянскими травами, сушеным чесноком и сбрызните оливковым маслом.

Запекайте в разогретой до 180 °С духовке до образования золотистой корочки.

Для соуса разомните вилкой консервированного тунца, добавьте соевый соус, лимонный сок, майонез, пропущенный через пресс чеснок, поперчите. Тщательно перемешайте массу до однородного состояния. И соберите салат.

На дно глубокой миски положите порванные руками листья пекинской капусты, полейте частью соуса. Сверху положите обжаренные кусочки курицы, полейте оставшимся соусом. Посыпьте натертым на терке сыром и сухариками. Сразу же подавайте на стол. Можно добавить вареные вкрутую яйца.

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