Изысканное блюдо: рецепт салата с куриной печенью, гранатом и рукколой

Чтобы салат получился максимально вкусным, используйте для его приготовления только свежую зелень.

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Куриная печень – продукт, который подходит не только для приготовления паштетов, тортиков или тушения. Он отлично дополнит салат, став ключевым ингредиентом. Предлагаем порадовать себя и близких изысканным блюдом с рукколой, гранатом и той самой куриной печенью, рецептом которого поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан. Такое блюдо украсит праздничный стол и станет настоящим хитом.

Салат с рукколой, печенью и гранатом

Ингредиенты на 2 порции:

руккола (должна быть максимально свежей) – 100 гр;

куриная печень – 450 гр;

зерна половины граната;

помидоры черри – 200 гр;

красный лук – половина головки;

масло (подсолнечное) – 2 ст. л;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Печень хорошо помыть, очистить от пленки и жира, нарезать на небольшие кусочки.

В сковороде разогреть небольшое количество масла и жарить печень с двух сторон до готовности. Затем добавить соль и перец по вкусу, перемешать и выключить.

Пока печень жарится, подготовить другие продукты: из половинки граната достать зерна, лук порезать тоненькими перьями, помидоры черри разрезать пополам.

Собрать салат: на салатную тарелку выложить рукколу, сверху – лук, помидоры, полить сверху маслом. Затем добавить немного охлажденную печень и зерна граната.

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