Вишукана страва: рецепт салату з курячою печінкою, гранатом і руколою

Щоб салат вийшов максимально смачним, використовуйте для його приготування тільки свіжу зелень.

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Куряча печінка — продукт, який підходить не тільки для приготування паштетів, тортиків або тушкування. Він чудово доповнить салат, ставши ключовим інгредієнтом. Пропонуємо потішити себе і близьких вишуканою стравою з руколою, гранатом і тією самою курячою печінкою, рецептом якої поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан. Така страва прикрасить святковий стіл і стане справжнім хітом.

Салат із руколою, печінкою та гранатом

Інгредієнти на 2 порції:

рукола (має бути максимально свіжою) – 100 г;

куряча печінка – 450 г;

зерна половини граната;

помідори чері – 200 г;

червона цибуля – половина головки;

олія (соняшникова) – 2 ст. л;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Печінку добре помити, очистити від плівки та жиру, нарізати на невеликі шматочки.

У сковорідці розігріти невелику кількість олії та смажити печінку з двох боків до готовності. Потім додати сіль і перець за смаком, перемішати і вимкнути.

Поки печінка смажиться, підготувати інші продукти: з половинки граната дістати зерна, цибулю порізати тоненькими пір'ям, помідори чері розрізати навпіл.

Зібрати салат: на салатну тарілку викласти руколу, зверху – цибулю, помідори, полити зверху олією. Потім додати трохи охолоджену печінку і зерна граната.

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