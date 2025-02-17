Вишукана страва: рецепт салату з курячою печінкою, гранатом і руколою
Щоб салат вийшов максимально смачним, використовуйте для його приготування тільки свіжу зелень.
Куряча печінка — продукт, який підходить не тільки для приготування паштетів, тортиків або тушкування. Він чудово доповнить салат, ставши ключовим інгредієнтом. Пропонуємо потішити себе і близьких вишуканою стравою з руколою, гранатом і тією самою курячою печінкою, рецептом якої поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан. Така страва прикрасить святковий стіл і стане справжнім хітом.
Салат із руколою, печінкою та гранатом
Інгредієнти на 2 порції:
- рукола (має бути максимально свіжою) – 100 г;
- куряча печінка – 450 г;
- зерна половини граната;
- помідори чері – 200 г;
- червона цибуля – половина головки;
- олія (соняшникова) – 2 ст. л;
- сіль і перець за смаком.
Спосіб приготування:
Печінку добре помити, очистити від плівки та жиру, нарізати на невеликі шматочки.
У сковорідці розігріти невелику кількість олії та смажити печінку з двох боків до готовності. Потім додати сіль і перець за смаком, перемішати і вимкнути.
Поки печінка смажиться, підготувати інші продукти: з половинки граната дістати зерна, цибулю порізати тоненькими пір'ям, помідори чері розрізати навпіл.
Зібрати салат: на салатну тарілку викласти руколу, зверху – цибулю, помідори, полити зверху олією. Потім додати трохи охолоджену печінку і зерна граната.
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