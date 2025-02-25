З курячою печінкою: рецепт смачного салату

Такий салат готується з морквою та солоними огірочками. І може стати основною стравою.

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Смачний і ситний салат із курячої печінки з морквою готується за простим рецептом. Куряча печінка в цій страві поєднується зі смаженою цибулею, солоними огірками та морквою. Фокус розповість, як приготувати такий смачний салат із курячою печінкою.

Салат із курячою печінкою

Інгредієнти:

печінка куряча — 500 г;

одна цибулина;

одна морквина;

два солоних, або маринованих огірки;

часник — 1 зубчик;

майонез, петрушка, сіль, чорний мелений перець.

Обсмажте курячу печінку на рослинній олії до готовності. Перекладіть на тарілку, щоб вона охолола.

Ріпчасту цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці або тертці для корейської моркви. Часник дуже дрібно подрібніть ножем або пропустіть через часникодавку.

Обсмажте цибулю на олії, поки вона не стане прозорою, потім додайте моркву і готуйте, поки вона не стане м'якою.

Перекладіть готову моркву і ріпчасту цибулю в миску і поставте в холодильник, для того, щоб вони повністю охололи.

Петрушку дрібно наріжте і перемішайте з майонезом, додайте в соус чорний мелений перець і трохи солі, якщо треба.

Огірки наріжте тонкими та довгими смужками. Також наріжте й курячу печінку. Змішайте всі інгредієнти та заправте майонезною заправкою.

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