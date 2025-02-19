Незвично й оригінально: рецепт салату з млинцями та індичкою

Якщо у вас залишилися млинці, то їх можна використати для смачного і ситного салату.

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Млинці — це універсальна страва, яка може стати і десертом, і основною стравою. А ще з ними можна приготувати салат. Якщо млинці з начинками вам уже набридли. Фокус розповість, як приготувати такий салат

Салат із млинцями та індичкою

Інгредієнти:

Для млинців:

два яйця;

вода — 250 мл

молоко — 250 мл

борошно — 145 г

рослинна олія — 30 мл

топлене масло — 30 г

сіль — 1 ч. л.

Для салату:

філе індички — 300 г;

лавровий лист — 1 штука;

запашний перець — три горошини;

консервована кукурудза — одна банка;

стебло селери — 1 штука;

ананас — 200 г;

майонез — 120 г;

карі — 1½ ч. л.;

петрушка, сіль.

Спочатку приготуйте млинці. Міксером збийте яйця з сіллю до піни. Влийте гарячу воду. Потім холодне молоко. Додайте просіяне борошно. Перемішайте і влийте рослинну олію. Приберіть тісто для млинців у холодильник на 30 хвилин.

Добре розігрійте сковороду. Злегка змастіть її топленим маслом. І смажте млинці, наливаючи тісто ополоником. Готові млинці відкладіть.

Відваріть індичку. Покладіть грудку в холодну воду і доведіть до кипіння. Додайте лавровий лист, духмяний перець і сіль. Варіть індичку на слабкому вогні 30 хвилин.

Ананас наріжте великими кубиками, селеру — скибочками. Подрібніть петрушку. Змішайте з майонезом і карі. Млинці наріжте ромбиками.

Готову індичку остудіть і наріжте кубиками. У салатнику змішайте індичку, млинці, ананас, селеру та кукурудзу. Додайте майонезну заправку і посоліть за смаком.

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