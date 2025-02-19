Незвично й оригінально: рецепт салату з млинцями та індичкою
Якщо у вас залишилися млинці, то їх можна використати для смачного і ситного салату.
Млинці — це універсальна страва, яка може стати і десертом, і основною стравою. А ще з ними можна приготувати салат. Якщо млинці з начинками вам уже набридли. Фокус розповість, як приготувати такий салат
Салат із млинцями та індичкою
Інгредієнти:
Для млинців:
- два яйця;
- вода — 250 мл
- молоко — 250 мл
- борошно — 145 г
- рослинна олія — 30 мл
- топлене масло — 30 г
- сіль — 1 ч. л.
Для салату:
- філе індички — 300 г;
- лавровий лист — 1 штука;
- запашний перець — три горошини;
- консервована кукурудза — одна банка;
- стебло селери — 1 штука;
- ананас — 200 г;
- майонез — 120 г;
- карі — 1½ ч. л.;
- петрушка, сіль.
Спочатку приготуйте млинці. Міксером збийте яйця з сіллю до піни. Влийте гарячу воду. Потім холодне молоко. Додайте просіяне борошно. Перемішайте і влийте рослинну олію. Приберіть тісто для млинців у холодильник на 30 хвилин.
Добре розігрійте сковороду. Злегка змастіть її топленим маслом. І смажте млинці, наливаючи тісто ополоником. Готові млинці відкладіть.
Відваріть індичку. Покладіть грудку в холодну воду і доведіть до кипіння. Додайте лавровий лист, духмяний перець і сіль. Варіть індичку на слабкому вогні 30 хвилин.
Ананас наріжте великими кубиками, селеру — скибочками. Подрібніть петрушку. Змішайте з майонезом і карі. Млинці наріжте ромбиками.
Готову індичку остудіть і наріжте кубиками. У салатнику змішайте індичку, млинці, ананас, селеру та кукурудзу. Додайте майонезну заправку і посоліть за смаком.
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