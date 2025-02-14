Рецепти до Масляної: топ-3 найкращих м'ясних начинок для млинців

Млинці з м'ясом — класика. Щоправда, її можна зробити оригінальнішою, додавши цікавих інгредієнтів.

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У 2025 році Масляну відзначають із 24 лютого до 2 березня. Історія Масляної налічує не одне століття. У дохристиянські роки цей день був святом весни, тепер він залежить дат Великодня. Тому з року в рік дата святкування змінюється.

А ще це дуже "смачне" свято, коли готують млинці і насолоджуються ними щодня. М'ясні начинки вважаються традиційними, тож Фокус вибрали три найсмачніші.

Начинка з куркою та мускатним горіхом

Інгредієнти:

філе куряче — 800 г;

дві цибулини;

огірки солоні — 3 шт;

сир твердий (тертий) — 100 г;

лавровий лист — 3 шт;

перець горошком — 15 шт;

мелений кмин — 1 ч. л.;

мелений мускатний горіх — на кінчику ножа;

сіль, мелений перець за смаком.

Курку наріжте та приготуйте будь-яким зручним способом. Наприклад, відваріть до готовності в невеликій кількості води з додаванням солі, лаврового листа та горошин чорного перцю.

Цибулю наріжте кубиками та обсмажте на олії до золотистого кольору.

Солоні огірки подрібніть на крупній тертці та злийте зайву рідину. Подрібніть гарячу курку в м'ясорубці, або в блендері, змішайте з цибулею, солоними огірками, тертим сиром.

Додайте кмин, мускатний горіх, приправте за смаком перцем, якщо потрібно, і досоліть.

Начиніть фаршем млинці, згорніть їх трубочками і злегка обсмажте на вершковому маслі.

Начинка для млинців із фаршем

Інгредієнти:

яловича грудинка без кістки — 450 г;

рослинна олія — 5 мл;

цибуля ріпчаста — 100 г;

два відварених яйця;

сметана — 55 г;

зелень — 5 г.

Відваріть яловичину до готовності, відокремте від кістки, подрібніть у м'ясорубці. Розігрійте в сковорідці олію, обсмажте яловичину та цибулю. Перекладіть у миску та додайте подрібнене яйце. Отриманою сумішшю нафаршируйте млинці. Подавайте зі сметаною та свіжою зеленню.

Начинка для млинців із солоними огірками

Інгредієнти:

яловичина — 800 г;

одна цибулина;

солоні огірки — 3 штуки;

сир — 150 г;

лавровий лист — 1 штука;

чорний перець горошком — 10 штук;

кмин — 1 ч. л.;

мускатний горіх, сіль, зелена цибуля, рослинна олія.

Воду підсоліть, додайте лавровий лист, перець горошком і доведіть до кипіння. Викладіть у киплячу воду яловичину і відваріть до готовності. М'ясо пропустіть через м'ясорубку. Цибулину наріжте дрібними кубиками та обсмажте на олії до золотистого кольору. Огірки дрібно наріжте. Сир натріть на середній тертці. Змішайте м'ясо, цибулю, сир та огірки. Додайте кмин, мускатний горіх і сіль за смаком.

Викладіть начинку в центр млинця, зберіть краї в мішечок і зав'яжіть пір'їнкою зеленої цибулі.

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