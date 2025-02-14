Рецепты к Масленице: топ-3 лучших мясных начинок для блинов

Блины с мясом – классика. Правда, ее можно сделать более оригинальной, добавив интересных ингредиентов.

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В 2025 году Масленицу отмечают с 24 февраля по 2 марта. История Масленицы насчитывает не одно столетие. В дохристианские годы этот день был праздником весны, теперь он зависит дат Пасхи. Поэтому из года в год дата празднования меняется.

А еще это очень "вкусный" праздник, когда готовят блины и наслаждаются ими каждый день. Мясные начинки считаются традиционными, так что Фокус выбрали три самые вкусные.

Начинка с курицей и мускатным орехом

Ингредиенты:

филе куриное — 800 г;

два луковицы;

огурцы соленые — 3 шт.;

сыр твердый (тертый) — 100 г;

лавровый лист — 3 шт.;

перец горошком — 15 шт.;

молотый тмин — 1 ч. л.;

молотый мускатный орех — на кончике ножа;

соль, молотый перец по вкусу.

Курицу нарежьте и приготовьте любым удобным способом. Например, отварите до готовности в небольшом количестве воды с добавлением соли, лаврового листа и горошин черного перца.

Лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Соленые огурцы измельчите на крупной терке и слейте лишнюю жидкость. Измельчите горячую курицу в мясорубке, или в блендере, смешайте с луком, солеными огурцами, тертым сыром.

Добавьте тмин, мускатный орех, приправьте по вкусу перцем, если нужно, и досолите.

Начините получившимся фаршем блины, сверните их трубочками и слегка обжарьте на сливочном масле.

Начинка для блинов с фаршем

Ингредиенты:

говяжья грудинка без кости — 450 г;

растительное масло — 5 мл;

лук репчатый — 100 г;

два отварных яйца;

сметана — 55 г;

зелень — 5 г.

Отварите говядину до готовности, отделите от кости, измельчите в мясорубке. Разогрейте в сковороде растительное масло, обжарьте говядину и лук. Переложите в миску и добавьте измельченное яйцо. Полученной смесью нафаршируйте блины. Подавайте со сметаной и свежей зеленью.

Начинка для блинов с солеными огурцами

Ингредиенты:

говядина — 800 г;

одна луковица;

соленые огурцы — 3 штуки;

сыр — 150 г;

лавровый лист — 1 штука;

черный перец горошком — 10 штук;

тмин — 1 ч. л.;

мускатный орех, соль, зеленый лук, растительное масло.

Воду подсолите, добавьте лавровый лист, перец горошком и доведите до кипения. Выложите в кипящую воду говядину и отварите до готовности. Мясо пропустите через мясорубку. Луковицу нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Огурцы мелко нарежьте. Сыр натрите на средней терке. Смешайте мясо, лук, сыр и огурцы. Добавьте тмин, мускатный орех и соль по вкусу.

Выложите начинку в центр блина, соберите края в мешочек и завяжите перышком зеленого лука.

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