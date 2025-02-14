Рецепты к Масленице: топ-3 лучших мясных начинок для блинов
Блины с мясом – классика. Правда, ее можно сделать более оригинальной, добавив интересных ингредиентов.
В 2025 году Масленицу отмечают с 24 февраля по 2 марта. История Масленицы насчитывает не одно столетие. В дохристианские годы этот день был праздником весны, теперь он зависит дат Пасхи. Поэтому из года в год дата празднования меняется.
А еще это очень "вкусный" праздник, когда готовят блины и наслаждаются ими каждый день. Мясные начинки считаются традиционными, так что Фокус выбрали три самые вкусные.
Начинка с курицей и мускатным орехом
Ингредиенты:
- филе куриное — 800 г;
- два луковицы;
- огурцы соленые — 3 шт.;
- сыр твердый (тертый) — 100 г;
- лавровый лист — 3 шт.;
- перец горошком — 15 шт.;
- молотый тмин — 1 ч. л.;
- молотый мускатный орех — на кончике ножа;
- соль, молотый перец по вкусу.
Курицу нарежьте и приготовьте любым удобным способом. Например, отварите до готовности в небольшом количестве воды с добавлением соли, лаврового листа и горошин черного перца.
Лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Соленые огурцы измельчите на крупной терке и слейте лишнюю жидкость. Измельчите горячую курицу в мясорубке, или в блендере, смешайте с луком, солеными огурцами, тертым сыром.
Добавьте тмин, мускатный орех, приправьте по вкусу перцем, если нужно, и досолите.
Начините получившимся фаршем блины, сверните их трубочками и слегка обжарьте на сливочном масле.
Начинка для блинов с фаршем
Ингредиенты:
- говяжья грудинка без кости — 450 г;
- растительное масло — 5 мл;
- лук репчатый — 100 г;
- два отварных яйца;
- сметана — 55 г;
- зелень — 5 г.
Отварите говядину до готовности, отделите от кости, измельчите в мясорубке. Разогрейте в сковороде растительное масло, обжарьте говядину и лук. Переложите в миску и добавьте измельченное яйцо. Полученной смесью нафаршируйте блины. Подавайте со сметаной и свежей зеленью.
Начинка для блинов с солеными огурцами
Ингредиенты:
- говядина — 800 г;
- одна луковица;
- соленые огурцы — 3 штуки;
- сыр — 150 г;
- лавровый лист — 1 штука;
- черный перец горошком — 10 штук;
- тмин — 1 ч. л.;
- мускатный орех, соль, зеленый лук, растительное масло.
Воду подсолите, добавьте лавровый лист, перец горошком и доведите до кипения. Выложите в кипящую воду говядину и отварите до готовности. Мясо пропустите через мясорубку. Луковицу нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Огурцы мелко нарежьте. Сыр натрите на средней терке. Смешайте мясо, лук, сыр и огурцы. Добавьте тмин, мускатный орех и соль по вкусу.
Выложите начинку в центр блина, соберите края в мешочек и завяжите перышком зеленого лука.
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