Лучшие рецепты на Масленицу: топ-3 сладких начинок с яблоками для блинов

Сладкие блины с яблоками похожи на австрийский штрудель. Только готовить их проще и быстрее.

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Масленица приближается, а это значит, что уже пора печь блинчики и готовить к ним вкусные начинки. Классической считаются мясные начинки. Но если вы любите подавать блинчики на десерт, то стоит придумать вкусные сладкие начинки для блинов. Фокус собрал лучшие рецепты начинок с яблоками.

Сладкая яблочная начинка с шоколадом для блинов

Ингредиенты:

яблоки — 4 шт;

молочный шоколад — 50 г;

сахарная пудра — 50 г;

вода — 15 мл.

Тщательно моем яблоки и удаляем сердцевинку. Режем яблоки кубиками, высыпаем в сотейник, добавляем воду и сахарную пудру. Доводим до кипения и убавляем огонь до минимума. Когда яблоки станут мягкими, убираем сотейник с огня. Добавляем шоколад на небольшие кусочки и добавляем в начинку. Выкладываем начинку на блины и заворачиваем.

Свернутые блинчики раскладываем на противень. Присыпаем сахарной пудрой и ставим в духовку в при температуре около 180 градусов. Запекаем около пяти минут и подаем.

Блинчики с яблоками и ромовым изюмом

Ингредиенты:

яблоко — 4 штуки;

лимонный сок — 30 мл;

сливочное масло — 70 г;

светлый изюм — 50 г;

ром — 50 мл;

сахар — 45 г;

одна палочка корицы;

крахмал — 1 ст. л.

Изюм замочите в роме. Если рома не хватает, то разбавьте его горячей водой. Очистите яблоки и вырежьте сердцевину. Нарежьте яблоки кубиками со стороной 7 мм, сбрызните соком лимона.

Растопите в сковороде сливочное масло, добавьте яблоки, сахар, корицу. Карамелизируйте яблоки на среднем огне: они должны покрыться румяной карамельной корочкой, стать мягкими, но сохранить форму. После добавьте к яблокам изюм и перемешайте. Палочку корицы уберите, добавьте крахмал и прогрейте еще три минуты. Выложите начинку на блины, сверните, как вам нравится и подавайте. Можно добавить взбитые сливки, сметану, или несладкий йогурт.

Начинка с карамельными яблоками и орехами

Ингредиенты:

четыре яблока;

мед — 3 ст. л.;

имбирь — 20 г;

грецкие орехи — 50 г (можно взять и другие орехи: лесные, или миндаль);

сливочное масло — 40 г;

растительное масло — 20 мл.

Имбирь очистите и нарежьте кружочками. Яблоки нарежьте ломтиками и удалите сердцевину. Разогрейте сковороду со сливочным маслом на среднем огне. Как только масло начнет пузыриться, выложите яблоки. Убавьте огонь и обжаривайте яблоки примерно 2–3 минуты, стараясь сохранить форму до золотистой корочки.

Вытрите сковороду салфеткой и выложите на нее мед. Прогрейте мед и добавьте имбирь. Обжаривайте имбирь 2 минуты, чтобы он отдал вкус меду. Выложите дольки яблок. Посыпьте измельченными грецкими орехами. Обжаривайте еще 2–3 минуты, переворачивая орехи и яблоки, чтобы они покрылись медовой карамелью. Если карамель вся впиталась в яблоки, подлейте немного воды. Затем уберите имбирь.

Блины сложите пополам, а потом на четвертинки, обжарьте на сковородке на растительном масле с двух сторон. Выложите на тарелку, сверху – яблоки с орехами и полейте медом с имбирным ароматом.

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