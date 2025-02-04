Подойдут любые начинки: рецепт тонких блинов на молоке

Секрет приготовления один: чем у вас получается более жидкое тесто, тем тоньше получатся блины.

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Тонкие блины на молоке во Франции называют "крепы" и подают со взбитыми сливками и фруктами. Но к этим тонким вкусным блинчикам подойдет любая начинка по вашему вкусу. Никаких особых секретов в приготовлении нет: чем более жидкое тесто, тем тоньше получается блинчики. Ажурный вариант, в дырочку, получится, если часть молока из рецепта добавить в тесто немного горячим. Перед тем как залить первый блин, следует хорошо прокалить сковороду. Блин готов, когда он начинает зарумяниваться до хрустящих краев. Фокус расскажет, как и приготовить.

Тонкие блины на молоке

Ингредиенты:

мука — 400 г;

сахар — 2 ст. л.;

пять яиц;

молоко — 1 л;

соль — на кончике ножа;

растительное масло — 2 ст. л.

Взбейте яйца с сахаром. Постепенно добавьте муку и соль, чередуя с молоком, и аккуратно размешайте до однородной массы. Пока у вас не получится жидкое тесто. Оставьте его на 20 минут.

Добавьте в тесто растительное масло и жарьте блины на сильно разогретой сковороде. Каждый готовый блин смазывайте сливочным маслом.

Яблочный конфитюр для начинки

Ингредиенты:

зеленые яблоки — 400 г;

корица — 2 г;

яблочный сок — 200 мл;

гвоздика — 1 штука

сахар — 3 ст. л.;

сливочное масло — 20 г.

Яблоки нужно очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками со стороной 5 мм. Растопите в сотейнике сливочное масло, выложите кусочки яблок. Влейте яблочный сок, добавьте сахар, гвоздику и корицу. Перемешайте. Готовьте на небольшом огне, постоянно помешивая, пока яблоки не станут похожи на конфитюр. Подавайте блинчики с конфитюром.

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