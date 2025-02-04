Подойдут любые начинки: рецепт тонких блинов на молоке
Секрет приготовления один: чем у вас получается более жидкое тесто, тем тоньше получатся блины.
Тонкие блины на молоке во Франции называют "крепы" и подают со взбитыми сливками и фруктами. Но к этим тонким вкусным блинчикам подойдет любая начинка по вашему вкусу. Никаких особых секретов в приготовлении нет: чем более жидкое тесто, тем тоньше получается блинчики. Ажурный вариант, в дырочку, получится, если часть молока из рецепта добавить в тесто немного горячим. Перед тем как залить первый блин, следует хорошо прокалить сковороду. Блин готов, когда он начинает зарумяниваться до хрустящих краев. Фокус расскажет, как и приготовить.
Тонкие блины на молоке
Ингредиенты:
- мука — 400 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- пять яиц;
- молоко — 1 л;
- соль — на кончике ножа;
- растительное масло — 2 ст. л.
Взбейте яйца с сахаром. Постепенно добавьте муку и соль, чередуя с молоком, и аккуратно размешайте до однородной массы. Пока у вас не получится жидкое тесто. Оставьте его на 20 минут.
Добавьте в тесто растительное масло и жарьте блины на сильно разогретой сковороде. Каждый готовый блин смазывайте сливочным маслом.
Яблочный конфитюр для начинки
Ингредиенты:
- зеленые яблоки — 400 г;
- корица — 2 г;
- яблочный сок — 200 мл;
- гвоздика — 1 штука
- сахар — 3 ст. л.;
- сливочное масло — 20 г.
Яблоки нужно очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками со стороной 5 мм. Растопите в сотейнике сливочное масло, выложите кусочки яблок. Влейте яблочный сок, добавьте сахар, гвоздику и корицу. Перемешайте. Готовьте на небольшом огне, постоянно помешивая, пока яблоки не станут похожи на конфитюр. Подавайте блинчики с конфитюром.
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