Підійдуть будь-які начинки: рецепт тонких млинців на молоці
Секрет приготування один: що у вас виходить більш рідке тісто, то тоншими вийдуть млинці.
Тонкі млинці на молоці у Франції називають "крепи" і подають зі збитими вершками та фруктами. Але до цих тонких смачних млинців підійде будь-яка начинка на ваш смак. Жодних особливих секретів у приготуванні немає: що рідше тісто, то тонші виходять млинці. Ажурний варіант, у дірочку, вийде, якщо частину молока з рецепта додати в тісто трохи гарячим. Перед тим як залити перший млинець, слід добре прожарити сковороду. Млинець готовий, коли він починає зарум'янюватися до хрустких країв. Фокус розповість, як і приготувати.
Тонкі млинці на молоці
Інгредієнти:
- борошно — 400 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- п'ять яєць;
- молоко — 1 л;
- сіль — на кінчику ножа;
- рослинна олія — 2 ст. л.
Збийте яйця з цукром. Поступово додайте борошно і сіль, чергуючи з молоком, і акуратно розмішайте до однорідної маси. Поки у вас не вийде рідке тісто. Залиште його на 20 хвилин.
Додайте в тісто рослинну олію і смажте млинці на сильно розігрітій сковороді. Кожен готовий млинець змащуйте вершковим маслом.
Яблучний конфітюр для начинки
Інгредієнти:
- зелені яблука — 400 г;
- кориця — 2 г;
- яблучний сік — 200 мл;
- гвоздика — 1 штука
- цукор — 3 ст. л.;
- вершкове масло — 20 г.
Яблука потрібно очистити від шкірки та насіння, нарізати кубиками зі стороною 5 мм. Розтопіть у сотейнику вершкове масло, викладіть шматочки яблук. Влийте яблучний сік, додайте цукор, гвоздику і корицю. Перемішайте. Готуйте на невеликому вогні, постійно помішуючи, поки яблука не стануть схожими на конфітюр. Подавайте млинці з конфітюром.
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