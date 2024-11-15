Смачний десерт від популярного кондитера: як приготувати найкращий млинцевий торт (відео)

Млинцевий торт — чудовий десерт, який готується дуже легко.

Торти можна приготувати за різними рецептами. Але млинцевий торт — це особливий десерт, які приготувати набагато простіше, ніж більш традиційний торт. І вам не доведеться занадто довго возитися і вмикати духовку. Рецептом поділилися на сайті Сlick.

Млинцевий торт

Інгредієнти для млинців:

3 яйця;

800 мл молока (і важливо, щоб воно було жирним);

350 г борошна;

45 г топленого вершкового масла;

дрібка солі.

Для начинки:

200 г маскарпоне;

200 г сирного сиру;

чайна ложка тертої цедри лимона;

чайна ложка цукрової пудри;

варення на ваш смак (в оригіналі абрикосове варення).

Млинцевий торт

Щоб приготувати цей чудовий торт, насамперед нам потрібно добре збити яйця і змішати їх з іншими інгредієнтами, а саме з теплим молоком, топленим маслом і борошном. Не можна забувати, що важливо, щоб масло не було гарячим! Потім залишаємо все на 10-15 хвилин і можна пекти млинці.

Нам доведеться нагріти сковорідку, яку змастимо невеликою кількістю вершкового масла або рослинної олії, а потім наливаємо ополоник тіста, яке розподілимо по всій поверхні сковорідки. Коли млинець підрум'яниться з одного боку, переверніть млинець на інший бік і нарешті викладіть на тарілку.

Коли тісто закінчиться і у вас буде стопка готових млинців. Для приготування крему нам залишається тільки змішати сир маскарпоне з невеликою кількістю цедри лимона і ложкою цукрової пудри.

Далі викладемо чотири млинці круглої форми, потім покладемо ще ложку вершкового сиру та джему. Решту млинців необхідно розрізати, щоб можна було легко формувати шари. Покриємо млинець кремом і повторимо процес, а наприкінці складемо млинці з основи і залишками млинців зможемо прикрасити торт.

Читайте також:

Такий ніжний, що тане в роті: рецепт торта з кремом із рікоти (відео)

"Розумний торт": рецепт десерту без начинки, який трансформується в духовці

Торт "Дамські пальчики": як приготувати смачний торт із ніжним кремом