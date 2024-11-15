Вкусный десерт от популярного кондитера: как приготовить лучший блинный торт (видео)

Блинный торт – восхитительный десерт, который готовится очень легко.

Торты можно приготовить по разным рецептам. Но блинный торт – это особенный десерт, которые приготовить гораздо проще, нежели более традиционный торт. И вам не придется слишком долго возиться и включать духовку. Рецептом поделились на сайте Сlick.

Блинный торт

Ингредиенты для блинов:

3 яйца;

800 мл молока (и важно, чтобы оно было жирным);

350 г муки;

45 г топленого сливочного масла;

щепотка соли.

Для начинки:

200 г маскарпоне;

200 г творожного сыра;

чайная ложка тертой цедры лимона;

чайная ложка сахарной пудры;

варенье по вашему вкусу (в оригинале абрикосовое варенье).

Блинный торт

Чтобы приготовить этот восхитительный торт, первым делом нам нужно хорошо взбить яйца и смешать их с другими ингредиентами, а именно с теплым молоком, топленым маслом и мукой. Нельзя забывать, что важно, чтобы масло не было горячим! Затем оставляем все на 10-15 минут и можно печь блины.

Нам придется нагреть сковороду, которую смажем небольшим количеством сливочного или растительного масла, а затем наливаем половник теста, которое распределим по всей поверхности сковороды. Когда блин подрумянится с одной стороны, переверните блин на другую сторону и наконец выложите на тарелку.

Когда тесто закончится и у вас будет стопка готовых блинов. Для приготовления крема нам остается только смешать сыр маскарпоне с небольшим количеством цедры лимона и ложкой сахарной пудры.

Далее выложим четыре блина круглой формы, затем положим еще ложку сливочного сыра и джема. Остальные блины необходимо разрезать, чтобы можно было легко формировать слои. Покроем блин кремом и повторим процесс, а в конце сложим блины из основы и остатками блинов сможем украсить торт.

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