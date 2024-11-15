Вкусный десерт от популярного кондитера: как приготовить лучший блинный торт (видео)
Блинный торт – восхитительный десерт, который готовится очень легко.
Торты можно приготовить по разным рецептам. Но блинный торт – это особенный десерт, которые приготовить гораздо проще, нежели более традиционный торт. И вам не придется слишком долго возиться и включать духовку. Рецептом поделились на сайте Сlick.
Блинный торт
Ингредиенты для блинов:
- 3 яйца;
- 800 мл молока (и важно, чтобы оно было жирным);
- 350 г муки;
- 45 г топленого сливочного масла;
- щепотка соли.
Для начинки:
- 200 г маскарпоне;
- 200 г творожного сыра;
- чайная ложка тертой цедры лимона;
- чайная ложка сахарной пудры;
- варенье по вашему вкусу (в оригинале абрикосовое варенье).
Чтобы приготовить этот восхитительный торт, первым делом нам нужно хорошо взбить яйца и смешать их с другими ингредиентами, а именно с теплым молоком, топленым маслом и мукой. Нельзя забывать, что важно, чтобы масло не было горячим! Затем оставляем все на 10-15 минут и можно печь блины.
Нам придется нагреть сковороду, которую смажем небольшим количеством сливочного или растительного масла, а затем наливаем половник теста, которое распределим по всей поверхности сковороды. Когда блин подрумянится с одной стороны, переверните блин на другую сторону и наконец выложите на тарелку.
Когда тесто закончится и у вас будет стопка готовых блинов. Для приготовления крема нам остается только смешать сыр маскарпоне с небольшим количеством цедры лимона и ложкой сахарной пудры.
Далее выложим четыре блина круглой формы, затем положим еще ложку сливочного сыра и джема. Остальные блины необходимо разрезать, чтобы можно было легко формировать слои. Покроем блин кремом и повторим процесс, а в конце сложим блины из основы и остатками блинов сможем украсить торт.
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