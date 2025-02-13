Найкращі рецепти на Масляну: топ-3 солодких начинок із яблуками для млинців

Солодкі млинці з яблуками схожі на австрійський штрудель. Тільки готувати їх простіше і швидше.

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Масляна наближається, а це означає, що вже час пекти млинці та готувати до них смачні начинки. Класичною вважаються м'ясні начинки. Але якщо ви любите подавати млинці на десерт, то варто придумати смачні солодкі начинки для млинців. Фокус зібрав найкращі рецепти начинок із яблуками.

Солодка яблучна начинка з шоколадом для млинців

Інгредієнти:

яблука — 4 шт;

молочний шоколад — 50 г;

цукрова пудра — 50 г;

вода — 15 мл.

Ретельно миємо яблука та видаляємо серцевину. Ріжемо яблука кубиками, висипаємо в сотейник, додаємо воду і цукрову пудру. Доводимо до кипіння і зменшуємо вогонь до мінімуму. Коли яблука стануть м'якими, прибираємо сотейник із вогню. Додаємо шоколад на невеликі шматочки і додаємо в начинку. Викладаємо начинку на млинці та загортаємо.

Згорнуті млинці розкладаємо на деко. Присипаємо цукровою пудрою і ставимо в духовку при температурі близько 180 градусів. Запікаємо близько п'яти хвилин і подаємо.

Млинці з яблуками та ромовими родзинками

Інгредієнти:

яблуко — 4 штуки;

лимонний сік — 30 мл;

вершкове масло — 70 г;

світлі родзинки — 50 г;

ром — 50 мл;

цукор — 45 г;

одна паличка кориці;

крохмаль — 1 ст. л.

Родзинки замочіть у ромі. Якщо рому не вистачає, то розбавте його гарячою водою. Очистіть яблука та виріжте серцевину. Наріжте яблука кубиками зі стороною 7 мм, збризніть соком лимона.

Розтопіть у сковороді вершкове масло, додайте яблука, цукор, корицю. Карамелізуйте яблука на середньому вогні: вони мають покритися рум'яною карамельною скоринкою, стати м'якими, але зберегти форму. Після додайте до яблук родзинки і перемішайте. Паличку кориці приберіть, додайте крохмаль і прогрійте ще три хвилини. Викладіть начинку на млинці, скрутіть, як вам подобається і подавайте. Можна додати збиті вершки, сметану, або несолодкий йогурт.

Начинка з карамельними яблуками та горіхами

Інгредієнти:

чотири яблука;

мед — 3 ст. л;

імбир — 20 г;

волоські горіхи — 50 г (можна взяти й інші горіхи: лісові, або мигдаль);

вершкове масло — 40 г;

рослинна олія — 20 мл.

Імбир очистіть і наріжте кружечками. Яблука наріжте скибочками та видаліть серцевину. Розігрійте сковороду з вершковим маслом на середньому вогні. Щойно масло почне пузиритися, викладіть яблука. Зменшіть вогонь і обсмажуйте яблука приблизно 2-3 хвилини, намагаючись зберегти форму до золотистої скоринки.

Витріть сковорідку серветкою і викладіть на неї мед. Прогрійте мед і додайте імбир. Обсмажуйте імбир 2 хвилини, щоб він віддав смак меду. Викладіть часточки яблук. Посипте подрібненими волоськими горіхами. Обсмажуйте ще 2-3 хвилини, перевертаючи горіхи та яблука, щоб вони вкрилися медовою карамеллю. Якщо карамель уся вбралася в яблука, підлийте трохи води. Потім приберіть імбир.

Млинці складіть навпіл, а потім на четвертинки, обсмажте на сковорідці на олії з двох боків. Викладіть на тарілку, зверху — яблука з горіхами і полийте медом з імбирним ароматом.

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