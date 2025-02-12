На Масляну: рецепт млинців на окропі

У млинців на крутому окропі є друга назва — заварні.

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Млинці можна готувати на молоці, а можна на окропі. Гаряча вода заварює борошно, активуючи клейковину, внаслідок чого млинці виходять дуже тонкими, ніжними, але при цьому не рвуться. І їх точно варто приготувати на Масляну. Фокус розповість, як їх приготувати.

Єдине, що не варто робити — додавати в тісто забагато борошна, навіть якщо воно вам здасться занадто рідким. Саме така консистенція дає змогу йому добре розтікатися по сковороді, а млинцям виходити тонкими та "мереживними".

Коли в Україні відзначають Масляну 2025 року

Дата, коли починається Масляна, змінюється щороку — свято прив'язане до дати Великодня. Масляний тиждень починається за 56 днів до Воскресіння Христового і відзначається протягом семи днів.

Великдень 2025 настане 20 квітня, тобто, Масляну 2025 Україна відзначить з 24 лютого по 2 березня.

Млинці на окропі

Інгредієнти:

два яйця;

вода — 1 склянка;

молоко — 1 склянка;

пшеничне борошно — 1 склянка;

рослинна олія — 2 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.

Підготуйте всі інгредієнти. Склянку води доведіть до кипіння. Поки вода закипає, міксером збийте яйця з сіллю до піни. Влийте до яєць окріп, продовжуючи їх збивати. Усе ще збиваючи, влийте холодне молоко. Потім вмішайте просіяне борошно.

Наприкінці додайте в тісто рослинну олію і відправте його в холодильник на 20-30 хвилин.

Добре розігрійте пательню, злегка змастіть рослинною олією і влийте ополоник тіста, розподіливши його по дну. Смажте до золотистих краєчків, потім переверніть і смажте ще приблизно 30 секунд. Готові млинці складайте в стопку, змащуючи кожен вершковим маслом.

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