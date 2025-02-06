Пишні млинці з корицею: простий рецепт смачного сніданку

Для любителів млинців цей рецепт точно стане улюбленим.

Related video

Пишні млинці, або оладки можна приготувати на різних молочних продуктах, або зовсім на воді. Ці млинці готують на йогурті і додають у тісто корицю, тож вони виходять дуже ароматними. Рецептом поділилися на сайті Kwestia Smaku.

Пишні млинці з корицею

Інгредієнти:

350 г натурального йогурту;

4 столові ложки цукру;

2 яйця;

3 столові ложки ріпакової олії або вершкового масла;

230 г борошна;

1 чайна ложка харчової соди;

1/2 чайної ложки розпушувача;

1 чайна ложка кориці;

1 столова ложка вершкового масла;

1 столова ложка цукру.

Покладіть у миску йогурт, цукор, яйця та рослинне або розтоплене вершкове масло. Перемішайте вінчиком або збийте міксером.

Додайте борошно, соду та розпушувач і знову перемішайте.

Розігрійте сковороду для млинців і зменшіть вогонь. Покладіть по дві столові ложки суміші на кожен млинець і акуратно розподіліть тісто, щоб вийшов тонший млинець. Смажте по три млинці за раз, оскільки вони піднімуться. Смажте на повільному вогні, близько 2 хвилин.

Тим часом розтопіть вершкове масло з цукром і корицею. Отриману коричну пасту вилийте ложкою поверх млинців, створюючи візерунок у вигляді равлика.

Щойно млинці добре підрум'яняться, переверніть їх лопаткою і смажте ще недовго, близько хвилини. Викладіть на тарілку, протріть пательню паперовим рушником і повторіть, поки тісто не скінчиться.

Читайте також:

Підійдуть будь-які начинки: рецепт тонких млинців на молоці

Смачні та ароматні: рецепт млинців із сиром

Ажурні млинці на дріжджах: покроковий рецепт