Пышные блинчики с корицей: простой рецепт вкусного завтрака
Для любителей блинчиков этот рецепт точно станет любимым.
Пышные блинчики, или оладьи можно приготовить на разных молочных продуктах, или вовсе на воде. Эти блинчики готовят на йогурте и добавляют в тесто корицу, так что они получаются очень ароматными. Рецептом поделились на сайте Kwestia Smaku.
Пышные блинчики с корицей
Ингредиенты:
- 350 г натурального йогурта;
- 4 столовые ложки сахара;
- 2 яйца;
- 3 столовые ложки рапсового масла или сливочного масла;
- 230 г муки;
- 1 чайная ложка пищевой соды;
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
- 1 чайная ложка корицы;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 столовая ложка сахара.
Положите в миску йогурт, сахар, яйца и растительное или растопленное сливочное масло. Перемешайте венчиком или взбейте миксером.
Добавьте муку, соду и разрыхлитель и снова перемешайте.
Разогрейте сковороду для блинов и убавьте огонь. Положите по две столовые ложки смеси на каждый блин и аккуратно распределите тесто, чтобы получился более тонкий блинчик. Жарьте по три блина за раз, так как они поднимутся. Жарьте на медленном огне, около 2 минут.
Тем временем растопите сливочное масло с сахаром и корицей. Полученную коричную пасту вылейте ложкой поверх блинов, создавая узор в виде улитки.
Как только блины хорошо подрумянятся, переверните их лопаткой и жарьте еще недолго, около минуты. Выложите на тарелку, протрите сковороду бумажным полотенцем и повторите, пока тесто не кончится.
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