Пышные блинчики с корицей: простой рецепт вкусного завтрака

Для любителей блинчиков этот рецепт точно станет любимым.

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Пышные блинчики, или оладьи можно приготовить на разных молочных продуктах, или вовсе на воде. Эти блинчики готовят на йогурте и добавляют в тесто корицу, так что они получаются очень ароматными. Рецептом поделились на сайте Kwestia Smaku.

Пышные блинчики с корицей

Ингредиенты:

350 г натурального йогурта;

4 столовые ложки сахара;

2 яйца;

3 столовые ложки рапсового масла или сливочного масла;

230 г муки;

1 чайная ложка пищевой соды;

1/2 чайной ложки разрыхлителя;

1 чайная ложка корицы;

1 столовая ложка сливочного масла;

1 столовая ложка сахара.

Положите в миску йогурт, сахар, яйца и растительное или растопленное сливочное масло. Перемешайте венчиком или взбейте миксером.

Добавьте муку, соду и разрыхлитель и снова перемешайте.

Разогрейте сковороду для блинов и убавьте огонь. Положите по две столовые ложки смеси на каждый блин и аккуратно распределите тесто, чтобы получился более тонкий блинчик. Жарьте по три блина за раз, так как они поднимутся. Жарьте на медленном огне, около 2 минут.

Тем временем растопите сливочное масло с сахаром и корицей. Полученную коричную пасту вылейте ложкой поверх блинов, создавая узор в виде улитки.

Как только блины хорошо подрумянятся, переверните их лопаткой и жарьте еще недолго, около минуты. Выложите на тарелку, протрите сковороду бумажным полотенцем и повторите, пока тесто не кончится.

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