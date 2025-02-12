На Масленницу: рецепт блинов на кипятке

У блинов на крутом кипятке есть второе название — заварные.

Related video

Блины можно готовить на молоке, а можно на кипятке. Горячая вода заваривает муку, активируя клейковину, в результате чего блинчики получаются очень тонкими, нежными, но при этом не рвутся. И их точно стоит приготовить на Масленицу. Фокус расскажет, как их приготовить.

Единственное, что не стоит делать — добавлять в тесто слишком много муки, даже если оно вам покажется слишком жидким. Именно такая консистенция позволяет ему хорошо растекаться по сковороде, а блинчикам получаться тонкими и "кружевными".

Когда в Украине отмечают Масленицу 2025

Дата, когда начинается Масленица, меняется каждый год — праздник привязан к дате Пасхи. Масленичная неделя начинается за 56 дней до Воскресения Христового и отмечается на протяжении семи дней.

Пасха 2025 наступит 20 апреля, то есть, Масленицу 2025 Украина отметит с 24 февраля по 2 марта.

Блины на кипятке

Ингредиенты:

два яйца;

вода — 1 стакан;

молоко — 1 стакан;

пшеничная мука — 1 стакан;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л.

Подготовьте все ингредиенты. Стакан воды доведите до кипения. Пока вода закипает, миксером взбейте яйца с солью до пены. Влейте к яйцам кипяток, продолжая их взбивать. Все еще взбивая, влейте холодное молоко. Потом вмешайте просеянную муку.

В конце добавьте в тесто растительное масло и отправить его в холодильник на 20–30 минут.

Хорошо разогрейте сковороду, слегка смажьте растительным маслом и влейте половник теста, распределив его по дну. Жарьте до золотистых краешков, затем переверните и жарьте еще примерно 30 секунд. Готовые блины складывайте в стопку, смазывая каждый сливочным маслом.

Читайте также:

Пышные блинчики с корицей: простой рецепт вкусного завтрака

Подойдут любые начинки: рецепт тонких блинов на молоке

Всего три ингредиента: как приготовить экономные блинчики на завтрак