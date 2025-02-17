Меню на Масляну: рецепт млинців із дірочками

Ці млинці готуються з дріжджами та на молоці. Їх можна подавати з будь-якими начинками.

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У 2025 році Масляну відзначають із 24 лютого до 2 березня. Дата прив'язана до святкування Великодня, тож змінюється щороку. Але це незмінно "смачне" свято, коли потрібно готувати млинці та їсти їх із різними смачними начинками. Фокус розповість, як приготувати смачні млинці з дірочками.

Млинці з дірочками

Інгредієнти:

молоко — 1 л;

чотири яйця;

цукор — 150 г;

сіль — 17 г;

свіжі дріжджі — 7 г;

рослинна олія — 100 мл;

борошно — 400 г.

Молоко треба підігріти до 34 градусів. Змішайте тепле молоко з цукром і дріжджами. Додайте яйця, сіль і борошно. Перемішайте тісто. Це найзручніше робити занурювальним блендером. Якщо блендера немає, перемішайте тісто вінчиком, а потім процідіть тісто для млинців через сито, щоб позбутися грудочок. Накрийте тісто плівкою і залиште при кімнатній температурі на 2 години. Воно підніметься і запузириться.

Добре розігрійте сковорідку та змастіть тонким шаром рослинної олії. І готуйте млинці. Наливайте тісто на гарячу сковорідку і смажте до золотистого кольору, не більше 1 хвилини з одного боку. Потім переверніть млинець і смажте ще 20-30 секунд. Смажте млинці, поки тісто не скінчиться, щоразу змащуючи сковорідку олією. А готові млинці змащуйте вершковим маслом, щоб вони не злиплися. І подавайте з будь-якими начинками, які вам до душі.

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