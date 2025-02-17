Меню на Масленицу: рецепт блинов с дырочками

Эти блины готовятся с дрожжами и на молоке. Их можно подавать с любыми начинками.

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В 2025 году Масленицу отмечают с 24 февраля по 2 марта. Дата привязана к празднованию Пасхи, так что меняется каждый год. Но это неизменно "вкусный" праздник, когда нужно готовить блины и есть их с разными вкусными начинками. Фокус расскажет, как приготовить вкуснейшие блины с дырочками.

Блины с дырочками

Ингредиенты:

молоко — 1 л;

четыре яйца;

сахар — 150 г;

соль — 17 г;

свежие дрожжи — 7 г;

растительное масло — 100 мл;

мука — 400 г.

Молоко надо подогреть до 34 градусов. Смешайте теплое молоко с сахаром и дрожжами. Добавьте яйца, соль и муку. Перемешайте тесто. Это удобней всего делать погружным блендером. Если блендера нет, перемешайте тесто венчиком, а затем процедите тесто для блинов через сито, чтобы избавиться от комочков. Накройте тесто пленкой и оставьте при комнатной температуре на 2 часа. Оно поднимется и запузырится.

Хорошо разогрейте сковородку и смажьте тонким слоем растительного масла. И готовьте блины. Наливайте тесто на горячую сковородку и жарьте до золотистого цвета, не больше 1 минуты с одной стороны. Затем переверните блин и жарьте еще 20–30 секунд. Жарьте блины, пока тесто не кончится, каждый раз смазывая сковородку маслом. А готовые блины смазывайте сливочным маслом, чтобы они не слиплись. И подавайте с любыми начинками, которые вам по душе.

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