Необычно и оригинально: рецепт салата с блинами и индейкой
Если у вас остались блинчики, то их можно использовать для вкусного и сытного салата.
Блины – это универсальное блюдо, которое может стать и десертом и основным блюдом. А еще с ними можно приготовить салат. Если блины с начинками вам уже надоели. Фокус расскажет, как приготовить такой салат
Салат с блинами и индейкой
Ингредиенты:
Для блинов:
- два яйца;
- вода — 250 мл
- молоко — 250 мл
- мука — 145 г
- растительное масло — 30 мл
- топленое масло — 30 г
- соль — 1 ч. л.
Для салата:
- филе индейки — 300 г;
- лавровый лист — 1 штука;
- душистый перец – три горошины;
- консервированная кукуруза – одна банка;
- стебель сельдерея — 1 штука;
- ананас — 200 г;
- майонез — 120 г;
- карри — 1½ ч. л.;
- петрушка, соль.
Сначала приготовьте блины. Миксером взбейте яйца с солью до пены. Влейте горячую воду. Потом холодное молоко. Добавьте просеянную муку. Перемешайте и влейте растительное масло. Уберите тесто для блинов в холодильник на 30 минут.
Хорошо разогрейте сковороду. Слегка смажьте ее топленым маслом. И жарьте блины, наливая тесто половником. Готовые блины отложите.
Отварите индейку. Положите грудку в холодную воду и доведите до кипения. Добавьте лавровый лист, душистый перец и соль. Варите индейку на слабом огне 30 минут.
Ананас нарежьте крупными кубиками, сельдерей — ломтиками. Измельчите петрушку. Смешайте с майонезом и карри. Блины нарежьте ромбиками.
Готовую индейку остудите и нарежьте кубиками. В салатнике смешайте индейку, блины, ананас, сельдерей и кукурузу. Добавьте майонезную заправку и посолите по вкусу.
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