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Еда

Необычно и оригинально: рецепт салата с блинами и индейкой

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Фото: 1000.menu | Салат с блинами и индейкой

Если у вас остались блинчики, то их можно использовать для вкусного и сытного салата.

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Блины – это универсальное блюдо, которое может стать и десертом и основным блюдом. А еще с ними можно приготовить салат. Если блины с начинками вам уже надоели. Фокус расскажет, как приготовить такой салат

Салат с блинами и индейкой

Ингредиенты:

Для блинов:

  • два яйца;
  • вода — 250 мл
  • молоко — 250 мл
  • мука — 145 г
  • растительное масло — 30 мл
  • топленое масло — 30 г
  • соль — 1 ч. л.

Для салата:

  • филе индейки — 300 г;
  • лавровый лист — 1 штука;
  • душистый перец – три горошины;
  • консервированная кукуруза – одна банка;
  • стебель сельдерея — 1 штука;
  • ананас — 200 г;
  • майонез — 120 г;
  • карри — 1½ ч. л.;
  • петрушка, соль.

Сначала приготовьте блины. Миксером взбейте яйца с солью до пены. Влейте горячую воду. Потом холодное молоко. Добавьте просеянную муку. Перемешайте и влейте растительное масло. Уберите тесто для блинов в холодильник на 30 минут.

Хорошо разогрейте сковороду. Слегка смажьте ее топленым маслом. И жарьте блины, наливая тесто половником. Готовые блины отложите.

Отварите индейку. Положите грудку в холодную воду и доведите до кипения. Добавьте лавровый лист, душистый перец и соль. Варите индейку на слабом огне 30 минут.

Ананас нарежьте крупными кубиками, сельдерей — ломтиками. Измельчите петрушку. Смешайте с майонезом и карри. Блины нарежьте ромбиками.

Готовую индейку остудите и нарежьте кубиками. В салатнике смешайте индейку, блины, ананас, сельдерей и кукурузу. Добавьте майонезную заправку и посолите по вкусу.

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