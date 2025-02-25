С куриной печенью: рецепт вкусного салата

Такой салат готовится с морковкой и солеными огурчикам. И может стать основным блюдом.

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Вкусный и сытный салат из куриной печени с морковью готовится по простому рецепту. Куриная печень в этом блюде сочетается с жареным луком, солеными огурцами и морковкой. Фокус расскажет, как приготовить такой вкусный салат с куриной печенью.

Салат с куриной печенью

Ингредиенты:

печень куриная — 500 г;

одна луковица;

одна морковка;

два соленых, или маринованных огурца;

чеснок — 1 зубчик;

майонез, петрушка, соль, черный молотый перец.

Обжарьте куриную печень на растительном масле до готовности. Переложите на тарелку, чтобы она остыла.

Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке или терке для корейской моркови. Чеснок очень мелко измельчите ножом или пропустите через чеснокодавилку.

Обжарьте лук на растительном масле, пока он не станет прозрачным, потом добавьте морковь и готовьте, пока она не станет мягкой.

Переложите готовую морковь и репчатый лук в миску и поставьте в холодильник, для того, чтобы они полностью остыли.

Петрушку мелко нарежьте и перемешайте с майонезом, добавьте в соус черный молотый перец и немного соли, если надо.

Огурцы нарежьте тонкими и длинными полосками. Также нарежьте и куриную печень. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезной заправкой.

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