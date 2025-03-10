Врятує від застуд і підніме імунітет: рецепт вітамінного салату

Салат можна подавати на стіл одразу ж після приготування.

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У період міжсезоння та застуд салат із буряком, горошком і маринованими огірками стане справжньою підмогою для зміцнення імунітету. Своїм рецептом цієї простої, але дуже смачної страви поділилася авторка популярного кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Готується такий салат дуже просто і виходить просто неймовірно апетитним.

Вітамінний салат

Інгредієнти:

червоний буряк – 750 г;

горошок – 300 г;

мариновані огірки – 300 г;

плавлений сирок – 280 г;

спеції: перець, сіль – за смаком;

майонез – 5-6 ст. л;

часник – 8-10 зубчиків.

Спосіб приготування:

Буряк відварити до готовності в підсоленій воді. Остудити, почистити, порізати дрібними кубиками. Огірки подрібнити так само, сирок теж порізати кубиками. У глибокій мисці змішати всі інгредієнти, додати пропущений через прес часник, посолити й поперчити за смаком, заправити майонезом. Усе добре перемішати і можна подавати на стіл.

До речі, такий салат можна приготувати і на святковий стіл, оскільки гості оцінять його пікантний і насичений смак.

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