Спасет от простуд и поднимет иммунитет: рецепт витаминного салата

Салат можно подавать на стол сразу же после приготовления.

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В период межсезонья и простуд салат со свеклой, горошком и маринованными огурцами станет настоящим подспорьем для укрепления иммунитета. Своим рецептом этого простого, но очень вкусного блюда поделилась автор популярного кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". Готовится такой салат очень просто и получается просто невероятно аппетитным.

Витаминный салат

Ингредиенты:

красная свекла – 750 гр;

горошек – 300 гр;

маринованные огурцы – 300 гр;

плавленый сырок – 280 гр;

специи: перец, соль – по вкусу;

майонез – 5-6 ст. л;

чеснок – 8-10 зубчиков.

Способ приготовления:

Свеклу отварить до готовности в подсоленной воде. Остудить, почистить, порезать мелкими кубиками. Огурцы измельчить так же, сырок тоже порезать кубиками. В глубокой миске смешать все ингредиенты, добавить пропущенный через пресс чеснок, посолить и поперчить по вкусу, заправить майонезом. Все хорошо перемешать и можно подавать на стол.

Кстати, такой салат можно приготовить и на праздничный стол, поскольку гости оценят его пикантный и насыщенный вкус.

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