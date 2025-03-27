Ярко и вкусно: салат с корейской морковью и грибами

После приготовления салат необходимо отправить в холодильник, чтобы он настоялся. Чем дольше он постоит, тем вкуснее будет.

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Легкий салат с корейской морковью и грибами разнообразит меню и послужит отличным дополнением к обеду, ужину или даже на праздничный стол. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан.

Салат с грибами и морковью по-корейски

Ингредиенты:

морковь – 300 гр;

шампиньоны – 200 гр;

луковица среднего размера;

чеснок – 2 зубчика;

приправа для корейской моркови – 2 ст. л (или смешать в равных пропорциях по 0,5 ч.л. молотого кориандра, паприки, молотого перца и куркумы);

соль – 1 ч. л. без горки;

свежая петрушка

растительное масло – 40 мл.

Способ приготовления:

Лук почистить, нарезать полукольцами и обжарить на половине растительного масла. Грибы нарезать тонкими слайсами, добавить к луку, немного подсолить и жарить до золотистого цвета.

Морковь помыть, почистить, натереть на терке для моркови по-корейски или нарезать ножом тонкой, продолговатой соломкой.

В сковороду налить вторую половину масла, добавить туда морковь. Натереть туда же чеснок на мелкой терке, всыпать немного соли, приправу. Перемешать и прогреть 1 минуту.

Пересыпать морковь в глубокую миску. Туда же отправить обжаренные грибы с луком. Добавить мелко нарезанную петрушку и перемешать.

Поместить салат в контейнер с крышкой или накрыть миску пленкой, поставить в холодильник минимум на час.

Чем дольше настоится салат, тем он вкуснее будет.

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