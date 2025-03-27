Ярко и вкусно: салат с корейской морковью и грибами
После приготовления салат необходимо отправить в холодильник, чтобы он настоялся. Чем дольше он постоит, тем вкуснее будет.
Легкий салат с корейской морковью и грибами разнообразит меню и послужит отличным дополнением к обеду, ужину или даже на праздничный стол. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан.
Салат с грибами и морковью по-корейски
Ингредиенты:
- морковь – 300 гр;
- шампиньоны – 200 гр;
- луковица среднего размера;
- чеснок – 2 зубчика;
- приправа для корейской моркови – 2 ст. л (или смешать в равных пропорциях по 0,5 ч.л. молотого кориандра, паприки, молотого перца и куркумы);
- соль – 1 ч. л. без горки;
- свежая петрушка
- растительное масло – 40 мл.
Способ приготовления:
Лук почистить, нарезать полукольцами и обжарить на половине растительного масла. Грибы нарезать тонкими слайсами, добавить к луку, немного подсолить и жарить до золотистого цвета.
Морковь помыть, почистить, натереть на терке для моркови по-корейски или нарезать ножом тонкой, продолговатой соломкой.
В сковороду налить вторую половину масла, добавить туда морковь. Натереть туда же чеснок на мелкой терке, всыпать немного соли, приправу. Перемешать и прогреть 1 минуту.
Пересыпать морковь в глубокую миску. Туда же отправить обжаренные грибы с луком. Добавить мелко нарезанную петрушку и перемешать.
Поместить салат в контейнер с крышкой или накрыть миску пленкой, поставить в холодильник минимум на час.
Чем дольше настоится салат, тем он вкуснее будет.
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