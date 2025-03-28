Зазирнуть у майбутнє: вчені вирішили об'єднатися з письменниками-фантастами для порятунку світу

У світі, де антиутопічні сюжети часто домінують на великих екранах і в літературі, поява таких жанрів, як наукова фантастика та кліматична фантастика (cli-fi), пропонує новий погляд на бачення нашого майбутнього. Ці жанри кинули виклик усталеному науковому статус-кво, досліджуючи уявні та технічні концепції, що спекулюють на траєкторії розвитку людства та планети.

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Про це пише YaleNews.

Нещодавно Єльський університет планетарних рішень запустив у себе на платформі нову серію під назвою "Sci X Sci-Fi", спрямовану на розвиток дискусій, що долають розрив між спекулятивною фантастикою і реальними рішеннями сучасних викликів людству.

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Серія розпочнеться з чотириденного заходу з 31 березня до 3 квітня, в якому візьме участь авторка наукової фантастики і журналістка Анналі Ньюїтц як інавгураційний "засновник". Ньюїтц, відома за такими творами, як "Тераформери", "Майбутнє іншої часової шкали" і "Автоном", привнесе в бесіду унікальне поєднання художньої оповіді та наукового пошуку рішень, заявляють творці заходу.

Заступник проректора Єльського університету з планетарних рішень, Джулі Циммерман, підкреслює перетворювальний потенціал наукової фантастики для нашого суспільства, заявляючи: "Наукова фантастика — це не просто уява майбутнього, це його формування". Ці слова відображають головну мету їхнього нового проєкту — надихнути науковців, інженерів, гуманістів і митців на спільну роботу з втілення сміливих ідей у практичні стратегії для сталого майбутнього людства.

Протягом тижня Ньюїтц візьме участь у різноманітних заходах, включно з бесідою з Карлом Циммером, науковим письменником The New York Times і викладачем Єльського університету; "зеленим" хіміко-інженерним сніданком, на якому студенти зможуть презентувати свої дослідницькі ідеї; і семінаром під назвою "Уникання антиутопії в теорії та на практиці".

Ці сесії покликані забезпечити платформу для міждисциплінарного діалогу, спонукаючи учасників до вивчення того, як спекулятивні оповіді можуть слугувати джерелом інформації та мотивації для реальних наукових ініціатив.

Обговорюючи взаємодію між науковою фантастикою і суспільним розвитком, Ньюїтц підкреслює роль жанру як "безпечної пісочниці" для тестування потенційних сценаріїв майбутнього.

Вони посилаються на трилогію Октавії Батлер "Виводок Ліліт" як на приклад того, як спекулятивна фантастика може уявити майбутнє, в якому реалістично переплітаються надія і боротьба, ілюструючи складнощі прогресу і необхідність компромісу і перетворень.

Збираючи мислителів із різних галузей, проєкт "Sci X Sci-Fi" прагне використати творчу силу оповідання, щоб спроєктувати процвітаюче та стійке майбутнє і працювати над тим, щоб перетворити його на реальність.

Ця ініціатива відображає зростаюче визнання важливості культурних наративів у формуванні громадської думки і стимулюванні колективних дій щодо забезпечення стабільності на нашій планеті.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили робота-самогубцю, який зникає в калюжі слизу. Дослідники хочуть створити роботів, які самі могли б закінчувати своє життя після виконання завдання. Перший крок уже зроблено.

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