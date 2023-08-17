Робот з особливими "кінцівками" зможе вивчити печери на Марсі: що відомо (відео)

Багато місць на Марсі, цікавих для вчених, важкодоступні для звичайних марсоходів. Тож новий робот може вирішити цю проблему.

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Одними з найвідоміших місць на Марсі є печери і скелі, де можна виявити ключі до розгадки того, чи існувало коли-небудь життя на Червоній планеті. Поки що жоден марсохід не зміг дослідити ці важкодоступні місця. Але новий робот від учених зі Стенфордського університету, США, може змінити цю ситуацію, пише Universe Today .

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Робот під назвою ReachBot може переміщатися по поверхні за допомогою "кінцівок", що розширюються. На додаток до можливості долати складні рельєфи місцевості, теоретично він також може підійматися на прямовисні скелі, кажуть учені.

NASA вже виділило гроші на початкові прототипи цього робота і, за словами вчених, він являє собою мобільний робот-маніпулятор. Подібні роботи вже застосовуються для технічного обслуговування МКС на орбіті та інших космічних об'єктів, але більша частина з них не може похвалитися великою мобільністю.

Робот під назвою ReachBot може переміщатися по поверхні за допомогою "кінцівок", що розширюються Фото: Universe Today

ReachBot може не просто розгортати свої маніпулятори, а й подовжувати їх, тож він може, згідно з проєктом, переміщатися найважчедоступними місцями на поверхні, зокрема Марса.

У альпіністів існує така приказка, що під час сходження на гору потрібно мати три точки дотику. ReachBot використовує аналогічну техніку. Переміщаючи тільки один маніпулятор за раз, він може зберігати своє положення, налаштовуючи себе на рух до наміченої мети. Ця мета може знаходитися посеред прямовисної скелі або посеред печери і обидва ці місця цікаві для збору зразків марсіанської породи.

Якщо ReachBot повинен піднятися на скелю, він просто простягає один зі своїх маніпуляторів, фіксує його, а потім підтягується вгору. А в печері з жорсткою підлогою він може підвішуватися на різних елементах, включно зі стелею.

Крім того, ReachBot може використовувати інші свої "кінцівки", щоб захистити себе і використовувати їх для тиску на рівну поверхню з метою збору зразків з невеликої глибини. Поки що вчені завершують початкову розробку робота, і можливо він отримає подальше фінансування NASA.

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