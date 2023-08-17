Біля Місяця NASA побудує космічну станцію: коли туди прибудуть перші астронавти (фото)

Астронавти місії Artemis 4 стануть першими землянами, які відвідають місячний аванпост.

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У NASA повідомили про те, що нова орбітальна станція біля Місяця під назвою Gateway буде повністю готова до експлуатації вже у 2028 році. Першим екіпажем, який відвідає цю станцію, будуть астронавти місії Artemis 4. Крім астронавтів NASA на станцію прибуде й один член екіпажу з Європейського космічного агентства (ЄКА), пише Space.

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Перші два модулі нової космічної станції Gateway, яка обертатиметься навколо Місяця, будуть доставлені до нашого супутника вже 2025 року. Це буде житловий і науковий модулі, які з'єднають разом на Землі і відправлять у такому вигляді на орбіту навколо Місяця. Третій модуль буде доставлений у 2027 або у 2028 році до прибуття першого екіпажу на цю станцію.

Gateway за розміром становитиме лише 20% Міжнародної космічної станції (МКС), яка буде виведена з експлуатації вже 2030 року. Якщо МКС може вміщати 13 астронавтів, то місячний аванпост зможе прийняти одночасно тільки чотирьох. При цьому такий екіпаж зможе перебувати тут тільки протягом 3 місяців.

Але нова космічна станція, на відміну від МКС, буде повністю автономною і зможе працювати протягом кількох років самостійно між місіями місячної програми Artemis.

Нова космічна станція, на відміну від МКС, буде повністю автономною Фото: NASA

Основна мета станції стати перевалочним пунктом для астронавтів, які летять на Місяць. Тобто, вирушивши космічним кораблем із Землі, екіпаж спочатку повинен буде зупинитися на станції, а потім за допомогою посадкового модуля здійснити м'яку посадку на місячну поверхню.

Але перша в 21 столітті висадка людей на Місяць має відбутися вже у 2025 або у 2026 році. Але астронавти місії Artemis 3 не відвідають Gateway, а полетять одразу на Місяць. Тож, першим екіпажем, який опиниться на місячній космічній станції, стануть учасники місії Artemis 4. До 2028 року Gateway має вже повністю функціонувати і три астронавти NASA та один астронавт з ЄКА будуть її першими мешканцями на деякий час.

На станції Gateway астронавти зможуть не тільки жити, а й проводити наукові дослідження. Через те, що станція є повністю автономною, то її прилади самостійно вивчатимуть космічне середовище в перервах між місіями NASA. У 2029 році до станції Gateway мають приєднати ще два модулі і це станеться в рамках місії Artemis 5.

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