Возле Луны NASA построит космическую станцию: когда туда прибудут первые астронавты (фото)

Астронавты миссии Artemis 4 станут первыми землянами, которые посетят лунный аванпост.

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В NASA сообщили о том, что новая орбитальная станция возле Луны под названием Gateway будет полностью готова к эксплуатации уже в 2028 году. Первым экипажем, который посетит эту станцию, будут астронавты миссии Artemis 4. Кроме астронавтов NASA на станцию прибудет и один член экипажа из Европейского космического агентства (ЕКА), пишет Space.

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Первые два модуля новой космической станции Gateway, которая будет вращаться вокруг Луны, будут доставлены к нашему спутнику уже в 2025 году. Это будет жилой и научный модули, которые соединят вместе на Земле и отправят в таком виде на орбиту вокруг Луны. Третий модуль будет доставлен в 2027 или в 2028 году до прибытия первого экипажа на эту станцию.

Gateway по размеру будет составлять лишь 20% Международной космической станции (МКС), которая будет выведена из эксплуатации уже в 2030 году. Если МКС может вмещать 13 астронавтов, то лунный аванпост сможет принять одновременно только четырех. При этом такой экипаж сможет находится здесь только в течение 3 месяцев.

Но новая космическая станция, в отличие от МКС, будет полностью автономной и сможет работать в течение нескольких лет самостоятельно между миссиями лунной программы Artemis.

Новая космическая станция, в отличие от МКС, будет полностью автономной Фото: NASA

Основная цель станции стать перевалочным пунктом для астронавтов, которые летят на Луну. То есть, отправившись на космическом корабле с Земли, экипаж сначала должен будет остановиться на станции, а затем с помощью посадочного модуля осуществить мягкую посадку на лунную поверхность.

Но первая в 21 веке высадка людей на Луну должна состоятся уже в 2025 или в 2026 году. Но астронавты миссии Artemis 3 не посетят Gateway, а полетят сразу на Луну. Поэтому, первым экипажем, который окажется на лунной космической станции, станут участники миссии Artemis 4. К 2028 году Gateway должна уже полностью функционировать и три астронавта NASA и один астронавт из ЕКА будут ее первыми жителями на некоторое время.

На станции Gateway астронавты смогут не только жить, но и проводить научные исследования. Из-за того, что станция является полностью автономной, то ее приборы самостоятельно будут изучать космическую среду в перерывах между миссиями NASA. В 2029 году к станции Gateway должны присоединить еще два модуля и это произойдет в рамках миссии Artemis 5.

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